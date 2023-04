Zwei Stunden soll Ingo K. mit einem Schnellfeuergewehr auf die Polizeibeamten, die sein Haus durchsuchen wollten, geschossen haben. Seit diesem Mittwoch steht der mutmaßliche "Reichsbürger" wegen mehrfachen Mordversuchs vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart-Stammheim. Von Hannah Möller

Ingo K. betritt in Handschellen den Sitzungssaal 2 des Prozessgebäudes in Stuttgart-Stammheim. Der 55-Jährige trägt einen Ziegenbart, hat durchtrainierte Schultern und ein Zopf im Haar. Er sendet ein freundliches "Guten Morgen" Richtung Richterbank. Fast wirkt es so, als sei er gut gelaunt. Ab und an schaut er mit verschmitztem Lächeln zum Zuschauerbereich herüber und streicht sich mit seiner tätowierten Hand durch den leicht ergrauten Bart.

Es ist der Tag der Anklageverlesung. Heute muss er sich unter anderem wegen versuchten Mords vor Gericht verantworten, für eine Tat, die am 20. April 2022 stattgefunden haben soll. Wegen der besonderen Bedeutung des Falles hatte Generalbundesanwalt Peter Frank die Ermittlungen übernommen.