Rebecca aus Berlin wird seit Februar 2019 vermisst. Die Polizei geht von einem Mordfall aus und listete jetzt noch einmal alle Dinge auf, die gleichzeitig mit der damals 15-Jährigen verschwanden.

Die 15-jährige Rebecca aus Berlin verschwand am 18. Februar 2019 – vor genau vier Jahren. Noch immer versucht die Polizei, den Fall aufzuklären. "Mit über 3000 Hinweisen, die seit Februar 2019 durch die ermittelnden Kolleginnen und Kollegen der 3. Mordkommission bearbeitet wurden und werden, ist dieser Vermisstenfall nach wie vor präsent", teilte die Polizei am Freitag mit. Es gingen immer noch zahlreiche Hinweise ein, einige Menschen begäben sich auch "eigenständig auf die Suche nach Rebecca und geben Hinweise auf Spuren, beispielsweise das Auffinden von Decken im Wald".

Einige Gegenstände fehlten seit dem Verschwinden aber weiterhin: Ein weißer Kapuzenpullover mit der Aufschrift "Rap Monster", ein schwarz-weißer Sportschuh, eine beige-rosafarbene Handtasche, ein Rucksack und eine Fleecedecke.

Rebecca verschwand an jenem Februartag im Stadtteil Britz im Bezirk Berlin-Neukölln. Bis heute wurde sie weder lebend noch tot gefunden. Seit damals ermittelt eine Mordkommission im Berliner Landeskriminalamt (LKA). Unter Verdacht steht weiterhin der Schwager Rebeccas. Mord verjährt nicht und auch in Vermisstenfällen werden die Akten nicht endgültig geschlossen.

Rebecca soll vor ihrem Verschwinden im Haus ihrer Schwester übernachtet haben

Nach Darstellung der Familie und auch der Polizei hatte Rebecca bei ihrer Schwester übernachtet. Der 27-jährige Mann der Schwester war bei einer Feier und kam erst am frühen Morgen zurück. Die Schwester ging früh zur Arbeit. Als die Mutter anrief, um Rebecca zum Schulbesuch zu wecken, ging niemand ans Telefon. Die Mutter rief den Schwager an, der Anruf wurde weggedrückt. Kurz darauf rief er zurück und sagte, Rebecca sei bereits weg. In der Schule kam sie nicht an und auch nicht zurück nach Hause.

Nach einigen Tagen veröffentlichte die Polizei eine Suchmeldung mit Foto. Die Umgebung des Hauses der Schwester wurde abgesucht. In Verdacht geriet der Schwager, weil er am besagten Morgen alleine mit Rebecca war. Die Polizei nahm ihn zwei Mal fest und ließ ihn wieder frei. Er bestritt, etwas mit dem Verschwinden zu tun zu haben. Der Verdächtige und seine Anwältin äußerten sich in den vergangenen Jahren nicht, auch auf Anfragen der DPA gab es keine Antwort.

Das Auto der Familie wurde am Tag des Verschwindens auf der Autobahn Richtung Polen erfasst. Der Schwager hatte als Einziger zu diesen Zeitpunkten Zugang zu dem Wagen, erklärte aber nicht, warum er dort unterwegs war. Ein Zeuge sah am Tag des Verschwindens ein Auto derselben Farbe im Wald nahe der Autobahn. Eine Frau berichtete der Polizei, wie sie dort einen auffälligen jungen Mann sah, der schnell davon eilte. Ex-Freundinnen des Schwagers berichteten, er habe sie früher oft geschlagen, verprügelt und auch eingesperrt.

Ermittler bezweifeln, dass Rebecca das Haus lebend verließ

Wochenlang suchte die Polizei mit Hunderten Beamten, Hunden, Booten und Tauchern in Wäldern und Seen nach Rebeccas Leiche. Ohne Erfolg. 2020 stellte die Staatsanwaltschaft fest: "Wir gehen weiterhin davon aus, dass Rebecca das Haus des Schwagers nicht lebend verlassen hat. Sämtliche Alternativgeschehen (...) können wir nach den Ermittlungen ausschließen. Für ein freiwilliges Verlassen der häuslichen Umgebung gibt es überhaupt keine Hinweise." Ausgeschlossen werden könne auch eine Entführung aus dem Haus oder auf dem Weg zur Schule.

Dies ist die Vermisstenmeldung der Polizei mit der Auflistung der verschwundenen Gegenstände. Es gibt zudem einen Podcast zum Fall Rebecca und ein Video der Staatsanwaltschaft von 2020.

Lesen Sie bei stern Crime: Der eine Mann ist zum Tode verurteilt, der andere sieht es als seine Pflicht, ihn zu retten. Ihrer beider Schicksal ist verbunden mit einer Frau, die vor 37 Jahren für Gerechtigkeit sorgen wollte.