Die Polizei ermittelt nach dem Fund einer Frauenleiche auf einem Schulhof in Recklinghausen (Symbolbild)

Die Polizei in Recklinghausen hat nach dem Fund der Leiche einer 19-Jährigen auf einem Schulhof einen Tatverdächtigen festgenommen. Kinder hatten die leblose Frau am Montag entdeckt.

Die Polizei hat am Montagabend in Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen) einen 17-Jährigen festgenommen, der eine zwei Jahre ältere Frau getötet haben soll.

Mehrere Kinder hatten nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei am Morgen gegen 7 Uhr auf dem Hof einer Grundschule den leblosen Körper einer Frau entdeckt. "Zunächst nahm man an, dass die Frau schlafen würde, doch der Notarzt konnte nur noch den Tod der jungen Frau feststellen", sagte eine Polizeisprecherin der "Recklinghäuser Zeitung".

Todesursache nach Leichenfund in Recklinghausen unklar

Zur Ermittlung der Todesursache wurde der Leichnam in der Essener Gerichtsmedizin obduziert. "Es ergaben sich Anzeichen für einen gewaltsamen Tod durch Strangulation", so die Behörden in einer Mitteilung. Unter Tatverdacht stehe ein Jugendlicher aus Recklinghausen. Opfer und mutmaßlicher Täter kannten sich den Angaben zufolge.

Zu den Hintergründen der Tat und einem möglichen Motiv machte die Polizei zunächst keine Angaben. Eine Mordkommission ermittelt in dem Fall.

Vor Ort an der Grundschule hatten Beamte bis zum Mittag Spuren gesichert, der Leichenfundort war abgesperrt. Reporter beschrieben eine "gespenstische Ruhe" auf dem Schulhof.

Der Unterricht an der Marienschule fiel nach Angaben der Stadtverwaltung am Montag aus. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Kinder. Auch die Angehörigen der Getöteten wurden laut Staatsanwaltschaft und Polizei betreut.

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wurde nach Bekanntgabe der Festnahme des Jugendlichen umfassend aktualisiert.

