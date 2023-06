Der Angriff soll sich an der Marienbrücke am Schloss Neuschwanstein ereignet haben (Archivbild)

Frau stirbt nach Angriff am Schloss Neuschwanstein – Verdächtiger in U-Haft

Einen Tag, nachdem ein Mann am Schloss Neuschwanstein zwei Frauen attackiert hat, ist eine von ihnen gestorben. Ein Tourist wurde festgenommen.

Nach dem Angriff eines Mannes auf zwei Frauen bei Schloss Neuschwanstein ist eine der beiden Frauen gestorben. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kempten am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Ein 30-jähriger Tourist aus den USA sitzt unter Mordverdacht in Untersuchungshaft.

Die Tat hatte sich bereits am Mittwochnachmittag ereignet, in der Folge kam es im Umfeld der weltberühmten Sehenswürdigkeit zu einem Großeinsatz der Polizei. Den Angaben zufolge trafen die beiden jungen Frauen am Mittwochnachmittag auf einem Wanderweg östlich der Marienbrücke in der Gemeinde Schwangau, von der man auf die Pöllatschlucht und das darüber liegende Schloss Neuschwanstein schauen kann, auf den Mann. Sie sollen sich dem 30-Jährigen angeschlossen und im weiteren Verlauf auf einem Trampelpfad zu einem Aussichtspunkt gelaufen sein.

Mann greift Frauen an und wirft sie in Schlucht

Der Mann habe dann die 21-Jährige angegriffen. Als ihre 22-jährige Begleiterin einschreiten wollte, soll er diese gewürgt und eine Schlucht hinab gestoßen haben.

Dem Sprecher der Staatsanwaltschaft zufolge soll es dann zu einem versuchten Sexualdelikt an der 21-Jährigen gekommen sein. Auch diese soll der Mann den Abhang hinunter gestoßen haben. Die Frau sei nach 50 Metern neben ihrer Begleiterin zum Liegen gekommen. Der Mann soll zunächst geflohen sein, dann wurde er aber gefasst.

Schloss Neuschwanstein bei Touristen beliebt

Schloss Neuschwanstein in Schwangau zählt zu den berühmtesten und meist besuchten Sehenswürdigkeiten Deutschlands.

