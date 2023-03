von Volker Königkrämer Die Schüsse von Hattenhofen haben die kleine Gemeinde im Albvorland massiv verstört. Ein Unbekannter hatte dort am Sonntag einen FDP-Kreisrat mit mehreren Schüssen schwer verletzt. Insbesondere das Motiv gibt Rätsel auf. Die Ermittler gehen inzwischen eher von einem geplanten Tatablauf aus.

3000 Einwohner zählt die Gemeinde Hattenhofen, gelegen im Vorland der Schwäbischen Alb. Sanfte Hügel, Streuobstwiesen. Ein Vogelschutzgebiet. Hier sollte die Welt eigentlich noch in Ordnung sein.

Und doch steht der kleine Ort im Landkreis Göppingen in Baden-Württemberg immer noch unter Schock. Zwei Tage ist es her, dass ein Anschlag auf den FDP-Kreisrat Georg Gallus junior die Idylle in Hattenhofen jäh zerstört hat. Am frühen Sonntagmorgen hatte ein Unbekannter mehrere Schüsse durch das Fenster von seiner Wohnung auf den 65-jährigen Landwirt abgegeben und ihn dabei schwer verletzt.

Wer tut sowas und warum? Polizei und Staatsanwaltschaft stehen auch zwei Tage nach der Tat vor vielen offenen Fragen. Insbesondere das Motiv des Anschlags liegt im Dunkeln. Völlig unklar ist, ob der FDP-Politiker wegen seiner politischen Arbeit zum Ziel wurde oder ob es womöglich ganz andere Hintergründe für den Angriff auf seinem abgelegenen Hof zwischen Zell und Hattenhofen gibt. "Die Ermittlungen dauern an und werden gegen unbekannt geführt", sagt Michael Bischofsberger von der Staatsanwaltschaft Ulm.

FDP-Politiker in Hattenhofen offenbar von vier Schüssen getroffen

Laut Informationen der "Südwest Presse" hatte Gallus jr. offenbar großes Glück, dass er den Anschlag überlebt hat. Der Zeitung zufolge hat der unbekannte Schütze sein Opfer viermal in den Körper getroffen. Eine Zahl, die die Polizei in Ulm nicht bestätigten mag, sie spricht lediglich von mehreren Projektilen, die den Landwirt getroffen hätten. Gallus wurde ins Krankenhaus eingeliefert und notoperiert, ist aber außer Lebensgefahr. Gestern sei bereits über die Verlegung auf eine Normalstation gesprochen worden, so die Ulmer Polizei.

Inzwischen verdichten sich die Hinweise, dass es sich bei Gallus jr. eher nicht um ein Zufallsopfer handelt. Der Hof des FDP-Politikers liegt abgelegen, der Täter muss sich durch den Garten genähert haben. Auf einem Foto sind vier dicht nebeneinander liegende Einschusslöcher in der Fensterscheibe zu erkennen. "Der Tatort, die Schüsse durchs Fenster und die Uhrzeit – all das lässt uns inzwischen von einem planvollen Tatablauf ausgehen", so Michael Bischofsberger von der Staatsanwaltschaft Ulm.

Ein politisches Motiv kann sich der Bürgermeister der Gemeinde nur schwer vorstellen. Gallus jr. sei ein ehrenamtlicher Vollblutpolitiker, sagt Jochen Reutter. Der 65-Jährige habe sich um Themen wie Sparkassengeschäfte oder die Schließung einer kleineren Klinik gekümmert. "Dass sich aus dieser politischen Tätigkeit so eine Tat entwickelt, kann ich mir persönlich schwerlich vorstellen. Aber das sind ja alles nur Mutmaßungen", so Reutter.

In Ulm hat die Polizei eine Sonderkommission gebildet, die dabei ist, sämtliche Spuren auszuwerten. Dabei ließ insbesondere eine Passage in der Pressmitteilung der Polizei vom frühen Montagmorgen aufhorchen: Es werde "überprüft, ob ein Zusammenhang mit den Schussabgaben in den vergangenen Wochen in der Region besteht".

In der Tat ist es im Großraum Stuttgart in der jüngsten Vergangenheit zu einer auffälligen Häufung von Schüssen gekommen, bei denen Menschen verletzt wurden. Zuletzt traf es einen 32-jährigen, der in der Nacht zu Samstag vor einer Pizzeria in Stuttgart angeschossen wurde. Weitere Vorfälle gab es unter anderem in Plochingen und Eislingen. Auch dort waren einzelne Menschen von Unbekannten angeschossen und schwer verletzt worden.

Polizei prüft Zusammenhang mit weiteren Schusswechseln in der Region

Doch auch hier herrscht eher Skepsis vor: Man gleiche nun all diese Fälle miteinander ab, heißt es bei der Polizei in Stuttgart. Unter anderem würden die Projektile der Waffen und mögliche Fingerabdrücke abgeglichen. Auch die Verkehrsdaten würden auf Kreuztreffer überprüft. Das sei aber Standard, ob es Zusammenhänge geben könnte, sei völlig ungewiss, verlautet aus Sicherheitskreisen.

Bürgermeister Reutter jedenfalls hat keine Erklärung für den mysteriösen Vorfall in seiner Gemeinde parat. Von Anfeindungen gegen den ehrenamtlich tätigen FDP-Politiker sei ihm nichts bekannt, sagt er. Auf dem Hof des Opfers gibt es Weihnachtsbaumverkäufe, einen landwirtschaftlichen Betrieb und auch Feiern wie etwa Hochzeiten.

Bereits der Vater des Opfers war schon in der Politik. Georg Gallus senior war von 1976 bis 1993 Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Er gehörte über lange Jahre dem FDP-Landesvorstand in Baden-Württemberg sowie dem FDP-Bundesvorstand an. "Die Familie kennt man, ihn kennt man", sagt Bürgermeister Jochen Reutter.

Quellen: Südwest Presse, Bild, mit DPA