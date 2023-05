Erschütterndes Verbrechen in Schwieberdingen im Landkreis Ludwigsburg: Eine 56 Jahre alte Mutter soll dort am Pfingstwochenende zunächst ihre beiden Kinder getötet und anschließend Suizid begangen haben.

Eine Mutter im baden-württembergischen Schwieberdingen soll am Pfingstwochenende ihre beiden Kinder getötet haben. Anschließend habe die 56-Jährige Suizid begangen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar.

Mutter nahm sich offenbar im Freien das Leben

Die 13 Jahre alte Tochter und ihr 17 Jahre alter Bruder seien ersten Ermittlungen zufolge zwischen Sonntag- und Montagabend in der Wohnung der Familie getötet worden, hieß es. Die 56-Jährige habe sich offenbar nach den Taten im Freien selbst getötet, so ein Polizei-Sprecher gegenüber dem SWR.

An den Ostertagen hatten sich zwei ähnliche Fälle in Baden-Württemberg ereignet: In Hockenheim nahe Heidelberg soll sich damaligen Angaben zufolge eine Mutter an die Polizei gewandt und erklärt haben, dass sie ihre neun und sieben Jahre alten Kinder umgebracht habe. In Ulm soll ein 40-jähriger Mann die sieben Jahre alte Tochter seiner Lebensgefährtin mit einem Messer getötet haben.

"Suizide und Tötungen mit anschließendem Suizid sind sensible Themen. Der stern berichtet darüber mit großer Zurückhaltung. Wir wägen das Informationsinteresse der Öffentlichkeit gegen die Interessen der Opfer und Betroffenen sorgfältig ab. Im Einklang mit dem Pressekodex nennen wir die Identität der Opfer nicht – außer Angehörige haben explizit zugestimmt oder wenn es sich bei dem Opfer um eine Person des öffentlichen Lebens handelt. Bei der Veröffentlichung von Fotos und der Schilderung näherer Begleitumstände zeigen wir besonders große Zurückhaltung."

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 erreichbar. Auch eine Beratung über E-Mail ist möglich. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.

Für Kinder und Jugendliche steht auch die Nummer gegen Kummer von Montag bis Samstag jeweils von 14 bis 20 Uhr zur Verfügung - die Nummer lautet 116 111.