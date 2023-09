von Isabelle Zeiher Ein 33-jähriger Familienvater aus Serbien soll zwei Seniorinnen brutal getötet und ausgeraubt haben. Am vierten Prozesstag in Heilbronn kommen Hinterbliebene zu Wort – und sprechen über eine Tat, die fast unentdeckt geblieben wäre.

Am 21. Dezember 2022 wollte sich Heidemarie K. in ihrer Wohnung in Schwäbisch Hall einen Kaffee machen, ein Stück Kuchen essen und die neuste Ausgabe der "Bild-Zeitung" lesen. Als ihre Tochter Ingrid P. zwei Tage später die Wohnung der 77-Jährigen betrat, lag der Kuchen noch verpackt auf dem Küchentisch, die Zeitung ungelesen daneben, der Tab in der Kaffeemaschine war unbenutzt.

Heidemarie K. lag im Flur direkt hinter ihrer Wohnungstür auf dem Boden. Bäuchlings auf einer blauen Decke. Das Gesicht nach unten, ein Arm über den Kopf gelegt, der andere nach hinten verrenkt, die Hände angeschwollen und kalt. Eine Platzwunde oberhalb der rechten Schläfe. Viel Blut. Die Tochter rief den Notarzt.