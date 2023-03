von Tibor Martini Für solche Summen muss man normalerweise in Banken einbrechen: In Spanien hat ein Paar einen Weinkeller eines Luxus-Hotels ausgeraubt und Ware im Wert von 1,6 Millionen Euro erbeutet. Nun wartet eine lange Strafe auf die beiden.

Es war ein ungewöhnlicher, aber auch perfekt ausgeführter Coup: In Spanien brach vor knapp anderthalb Jahren ein Paar in das Restaurant eines Luxus-Hotels ein und entwendete dort Weinflaschen im Wert von 1,6 Millionen Euro. Nun mussten sich die Einbrecher:innen vor Gericht verantworten – und bekamen eine lange Strafe aufgebrummt.

Den Coup hatte das Paar Ende 2021 im Weinkeller des Drei-Sterne-Restaurants "Atrio" geplant und durchgeführt. Um an die wertvolle Beute zu gelangen, checkte zuerst die ehemalige mexikanische Schönheitskönigin als angebliche Schweizer Bürgerin ein und speiste mit ihrem niederländisch-rumänischen Freund im Restaurant des Hotels. In der Nacht bestellte die Frau einen Salat auf ihr Zimmer. Während der Hotelangestellte den Salat zubereitete, sollte der Partner der Frau eine elektronische Türkarte klauen. Doch der Plan scheiterte, der Weinkeller ließ sich nicht öffnen.

Generalschlüssel macht Weg zum Weinkeller frei

Bei einem zweiten Versuch sollte schließlich der Rezeptionist ein Dessert aufs Zimmer bringen. So gelangten ihr Partner an den Generalschlüssel und konnte 45 Flaschen im Wert von insgesamt 1,64 Millionen Euro in einen Rucksack und zwei große Taschen in Sicherheit bringen. Besonderes Highlight der Beute: Eine Flasche Chateau d'Yquem aus dem Jahr 1806 zum Preis von 350.000 Euro.

Trotz der gründlichen Vorbereitung mit drei Besuchen im Restaurant wurden die beiden im Juli 2022 in Kroatien geschnappt. Nach einem Urteil eines spanischen Gerichts steht nun auch ihre Strafe fest: Der Mann muss für viereinhalb Jahre in Haft, seine Komplizin für vier Jahre. An das Hotel müssen sie zudem 753.454 Euro Entschädigung zahlen.

Quellen: Mit AFP, stern