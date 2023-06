von Chantale Rau Eine Frau wird entführt. Um sie freizubekommen, fährt ihr Mann an einen Ort, der besonders gekennzeichnet ist.

Das Einfamilienhaus steht am Ende einer Spielstraße, weiß verputzt, vor der Eingangstür blühen Tulpen und Stiefmütterchen. Es ist Spätfrühling 2010. Hier in Heidenheim an der Brenz, einer beschaulichen Kreisstadt in Baden-Württemberg nahe Ulm, lebt das Ehepaar Bögerl: Thomas Bögerl, 55, Chef der örtlichen Kreissparkasse, und seine Frau Maria, 54, Sonderschullehrerin. Sie haben zwei erwachsene Kinder. Die Tochter ist 27, der Sohn 24. Das Verhältnis zu den Eltern ist gut, sie telefonieren fast täglich. Maria Bögerl gilt in der Nachbarschaft als freundlich und bodenständig. Sie spielt Tennis, pflegt ihren Garten und bringt zu lokalen Veranstaltungen gern Selbstgebackenes mit.