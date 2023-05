von Mascha Malburg Manchmal kann Gewalt doch eine gute Lösung sein. Fotograf Diego Saldiva hat einen Ort besucht, für den das gilt

Wer in Virginia ein Problem mit jemandem hat, kann sich eine Pistole kaufen und den anderen erschießen – so hat es Chris Wilmore von klein auf gelernt. Fünf Nachbarn hätten so ihr Leben verloren, erzählt er in einem seiner Videos: „Wegen dummer Streitigkeiten.“ 2013 wurde einer seiner Freunde auf dem Weg nach Hause in den Rücken geschossen. Er verblutete an Heiligabend vor den Augen seines Sohnes. Wilmore beschloss, dass sich etwas ändern musste. Auch wenn vielen in seiner Stadt Gewalt als einzige Lösung erscheint: Kann man wenigstens dafür sorgen, dass sie nicht tödlich endet?