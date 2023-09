von Matthias Bolsinger Asier Rodriguez hatte schon viele Ideen in seinem Leben. Aber diese war zu irre, um sie durchzuziehen. Oder?

Emre Dogan* (Namen mit * geändert) schließt das Rolltor der Garage im Keller, greift den Hubwagen und macht sich auf den Weg zurück, durch die Sicherheitsschleuse in Richtung Aufzug. Seit Jahrzehnten arbeitet er schon hier, im westfälischen Gronau, in der Zentrale von K+K, einer Supermarktkette. Er kümmert sich um die Übergabe der Tageseinnahmen an die Geldtransporter. Auf deren Tour ist K+K der letzte Halt, hier wartet das meiste Geld. An einem Tag wie heute, 19. Dezember 2017, Vorweihnachtszeit, ist es besonders viel. An einem Tag wie heute hütet Dogan Millionen.

Als Dogan im Aufzug zurückfährt, es ist etwa halb drei am Nachmittag, gehen ihm die vergangenen Minuten durch den Kopf. Er bekommt ein komisches Gefühl.

Eigentlich hatte die Übergabe begonnen wie immer. Um 14.18 Uhr riefen die Fahrer an, sie seien in 15 Minuten da. Frau Meier*, seine Kollegin, stellte ihren Handywecker auf 14.28 Uhr. Dogan nahm die große Metallkiste mit den Tageseinnahmen auf den Hubwagen, fuhr im Aufzug in den Keller, ging durch die Schleuse in die Garage, drückte den Knopf für das Rolltor. Als es sich öffnete, stand der Transporter schon an der Rampe. Rückwärts bog er in die Garage, wie immer, nur etwas schräger.

Die beiden Fahrer kannte Dogan noch nicht, aber sie trugen die roten Polohemden der Werttransportfirma. Ob sie neu seien, fragte Dogan. Nee, sagten sie, und dass sie Frau Meier kennen würden. Während Dogan sich mit einem der Männer unterhielt, scannte der andere den Barcode auf der Geldkiste, druckte die beiden Quittungen aus, unterschrieb sie und überreichte Dogan eine davon.

Wie üblich lud Dogan mit den Männern die Kiste in den hinteren Teil des Wagens. Die Ladefläche kam ihm leerer vor als sonst, auch eine leere Kiste hatten die Männer diesmal nicht dabei. Sie seien ein Ersatzfahrzeug, sagten sie, der andere Transporter sei voll gewesen, die Kiste würden sie nachreichen. Die Männer verabschiedeten sich und fuhren davon.

Und nun steht Dogan im Aufzug und denkt sich: Irgendwas passt hier nicht. Oben im Büro rufen er und seine Kollegen bei der Werttransportfirma an. Dort sagt man ihnen: Nein, an der ursprünglichen Tour hat sich nichts geändert.

Der Transporter ist gleich bei ihnen.

*

Eigentlich sei alles ganz einfach gewesen: aussteigen, grüßen, scannen, Belege unterschreiben, Box in den Transporter und tschüs. „Nix Wildes“, sagt Asier Rodriguez Santos. Er grinst. „Nix Wildes, wenn man der Echte ist.“

Rodriguez sitzt wippend an einem Tisch, Raum B.10.010, Justizvollzugsanstalt Willich, durch das vergitterte Fenster sieht man graue Mauern mit Stacheldraht, auf dem Gang quietschen die Sohlen von Insassen und Vollzugsbeamten. Er trägt ein T-Shirt, Jeans, Sneaker und eine goldumrandete Brille. Rodriguez, 29, kann ausgesprochen höflich sein, wortgewandt und charmant. Er kann Leute für sich gewinnen, sagen Leute, die ihn kennen. Jedenfalls wirkt er nicht wie einer, der zwölf Jahre absitzt für Bandendiebstahl, Raub und Kriegswaffenbesitz. Eher wie ein karrierebewusster BWL-Student, der sich hierher verirrt hat.

Wenn Rodriguez etwas anfängt, dann brennt er dafür. Er kann analysieren, planen, organisieren. Mit solchen Talenten werden manche Menschen reich. Und das Verlangen nach Geld sei ja an sich nicht falsch, sagt Rodriguez. Nur die Art und Weise, wie er es gestillt habe.

„Ich bin einfach an der falschen Ecke abgebogen.“

Hinter den Mauern derJVA Willich bleibt viel Zeit zum Nachdenken © Jasper Walter Bastian für Stern Crime

Zum Beispiel im Jahr 2016. Da begegnet er einem Mann, der früher mit Rodriguez’ Mutter in einem italienischen Restaurant gekellnert hat, jetzt fährt er Werttransporter für eine Sicherheitsfirma. Er klagt über die Überstunden und darüber, dass Personal fehlt. Er erzählt auch, dass deshalb die Abläufe nicht mehr ordnungsgemäß eingehalten werden.

Der Mann wird später vor Gericht sagen, Rodriguez habe ihn überredet, die Lücken im System zu nutzen. Rodriguez wird sagen, der Mann habe sich an ihn gewendet, weil er jemanden suchte, der bereit war, in Sachen Geldtransporter „etwas zu machen“.

Fest steht, dass damals eine Zusammenarbeit begann, die von Coup zu Coup kreativer wurde. Bis am Schluss ein Plan stand, der klang wie aus einem schlechten Hollywoodstreifen. Riskant, tollkühn, dreist. Dass das funktioniert? Eigentlich keine Chance.

Asier Rodriguez sagt: „Ich bin Optimist.“

*

Wenn dein Gegner größer ist, wirf einen Stein. Das hätten die Mütter in seiner Heimat ihren Kindern eingetrichtert, sagt Rodriguez. Er wuchs auf in Santo Domingo, der Hauptstadt der Dominikanischen Republik, am Ufer des Río Ozama, im Viertel Gualey, zwischen Wellblechhütten.

Sein Vater, ein Baske, hatte die Familie früh verlassen. Nach wenigen Jahren lernte seine Mutter einen Deutschen kennen, Mutter und Sohn zogen mit ihm nach Marl, Nordrhein-Westfalen, wo der junge Asier zum ersten Mal Schnee sah und blonde Mädchen. Er trainierte Judo, kickte im Verein und auf den Straßen von Marl Mitte. „Man wollte immer der Stärkste, Größte, Beste sein, das schönste Spielzeug haben. Konkurrenzkampf. Das war keine Einfamiliensiedlung, wo man als Kind Fahrrad fährt und alles ist tutti, nein, da trafen verschiedene Ethnien aufeinander“, sagt Rodriguez.

Mit einem Stein kann ein David einen Goliath besiegen. Aber momentan ist es für Rodriguez nicht so leicht, an Steine zu kommen © Jasper Walter Bastian für Stern Crime

Bei den deutschen Jungs hätten ihm Herzlichkeit und die Loyalität gefehlt. Die hätten ihn oft stehen lassen, wenn es Stress gab, mit den Arabern oder Türken. Und er war keiner, der sich mit Schlägen Respekt verschaffen wollte. „Ich bin meistens abgehauen oder hab kassiert.“ Sich zu wehren habe er erst später gelernt. Rodriguez gehörte nirgendwo dazu. Bis ihn Jungs einer arabischen Großfamilie bei sich willkommen hießen – und er wie einer von ihnen war.

Auch wenn Mutter und Stiefvater hart arbeiteten – viel blieb ihnen nicht. Mit zehn, elf Jahren begann Rodriguez zu klauen, erst Spielzeug, später Klamotten und Fußballschuhe. Mit 14 brach er mit Freunden in ein Betten- und Matratzengeschäft ein. Einer von ihnen habe dort ein Schulpraktikum gemacht und gewusst, wo der Tresor stand. Ein paar Tausend Euro. Der Beginn einer kriminellen Karriere. Rodriguez sagt auch: der Beginn einer Sucht.

„Klar hatte man Angst. Scheibe eingeschlagen. Adrenalinkick: Hat das jemand gehört? Dann direkt rein, direkt Bewegungsmelder, Alarm an, Herzrasen. Aber hinterher dachte man sich: Boah, krass, wir sind voll krass. Wir sind die Krassesten.“

Von der Hauptschule ging er ohne Abschluss ab. Das gute Leben war ja nur ein krummes Ding weit entfernt. Früher konnte er den Döner für 2,50 Euro kaum bezahlen. „Je mehr Einbrüche wir begangen haben, desto mehr konnten wir uns leisten. Wir gingen sogar in Restaurants und aßen Steak. Da waren wir 15.“

Dann kamen die Männer aus Berlin nach Marl, Cousins seines arabischen Kumpels, Jungs auf einem ganz anderen Level, Champions League. Sie zeigten Rodriguez, wie man eine Tür mit dem Schraubenzieher aufhebelt. Wie man mit einer Schraubzange an die sogenannte Schließnase eines jeden Schlosses kommt. Oder wie man es mithilfe eines „Elektropicks“ knackt – rrrt, rrrt, rrrt, und die Tür ist auf.

Mit den Berlinern ging Rodriguez damals auf Tour, aber auch allein. Wohnungen, Häuser, Juweliere, Baumärkte.

Er habe die Sache wie ein Unternehmer betrieben. Leute aus dem Milieu hätten ihm Aufträge zugeschoben. „Die kamen zu uns, haben gesagt: Ich weiß, wo was liegt. Es gab auch viele Schwätzer, die haben des Öfteren Scheiße gelabert, von wegen: eine Million hier, eine Million da! War hinterher nix, null. Aber manchmal waren halt gute Dinger dabei.“

Seine Coups brachten ihm Anerkennung und Geld. „Ich war der Beste. Nur die Berliner waren uns ebenbürtig.“

Ertappt worden sei er nie, sagt Rodriguez, aber verraten, von Jungs aus der Gegend, die er angelernt hatte. 2012 verurteilte ihn das Amtsgericht Marl unter anderem wegen gemeinschaftlichen schweren Bandendiebstahls in 31 Fällen zu einer Jugendstrafe von viereinhalb Jahren.

Rodriguez war damals 19 Jahre alt. Kurz zuvor war er Vater einer Tochter geworden, bei der man später frühkindlichen Autismus diagnostizieren würde. Die Vaterschaft hätte ihn dazu bewegen können, sein Leben zu ändern. Sie tat es nicht.

Er sagt, in seinem Umfeld sei niemand stolz darauf, Zuhälter zu sein, Drogendealer oder Räuber. Sie wären alle lieber Unternehmer geworden, Anwälte, Ärzte, Spitzensportler.

„Ich habe mir gesagt: Wenn eine bestimmte Summe Geld reinkommt, dann höre ich auf“, sagt Rodriguez. „Aber es ist ein Teufelskreis. Es hört niemals auf.“

*

Dortmund, vier Jahre später, 10. September 2016, 13.22 Uhr. Rodriguez und sein Komplize marschieren los, sie tragen dunkle Klamotten, Mütze, Sporttaschen. Vor ihnen, in der Ladezone des Stadthauses, ein Geldtransporter, verwaist. Der Komplize steckt den Schlüssel in die Tür. Kein Alarm. Die beiden stellen erleichtert fest, dass Rodriguez’ Bekannter recht hatte: Der Personalmangel macht es Dieben leicht.

Der Insider wusste: Der Transporter ist auf der „Dortmund-Tour“ nur mit zwei Fahrern besetzt, die die Kassenautomaten am Stadthaus befüllen. Er wusste auch, dass die Männer, entgegen der Vorschriften, zu zweit das Fahrzeug verlassen und die Alarmanlage nicht scharfstellen. Der Insider hat Rodriguez auch den Fahrzeugschlüssel kopiert.

Rodriguez steigt in den Transporter. Sie entriegeln den Schleusenbereich, öffnen die Plomben der Geldbehälter, stopfen die Scheine in die Taschen. Sie eilen zu ihrem Fluchtfahrzeug. Mit mehr als 517 000 Euro im Gepäck.

Schon wenige Wochen danach bekommt Rodriguez Gelegenheit, darüber nachzudenken, was er mit dem ganzen Geld macht – und wie er zu noch mehr kommt. Er muss wegen einer anderen Sache in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm und zwei weiteren Männern Raub und Freiheitsberaubung vor. Es geht um einen Konflikt in Rodriguez’ Umfeld. Er ist unschuldig, das Gericht wird ihn später freisprechen. Aber bis dahin hat er Zeit, einen Plan zu spinnen.

Es geht um den Coup seines Lebens.

Sein Bekannter hat ihm von einer besonderen Tour erzählt. Auf der holt er reichlich Geld in der Hauptverwaltung der Lebensmittelfirma K+K in Gronau ab, besonders viel in der Zeit vor Weihnachten. Der Ablauf sei immer gleich. Etwa zehn Minuten vor Ankunft kündigt sich die Besatzung des Geldtransporters telefonisch an. Der Fahrer parkt rückwärts ein. Der sogenannte Läufer nimmt die Geldkiste in Empfang, scannt mit einem Handscanner die Plomben, der Scanner druckt zwei Quittungen aus, Läufer und Kunde unterschreiben sie, eine für die Transportfirma, eine für K+K. Die volle Kiste wird in den Wagen verladen. Eine leere Kiste lässt man dort.

Anders als bei anderen Kunden muss die Besatzung sich bei K+K nicht ausweisen. Und der Transporter kommt selten zur selben Uhrzeit.

Man könnte während der Geldübergabe mit einem Fahrzeug die Tür rammen, Waffen raus, Hände hoch, „Überfall!“, den Transporter ausräumen, abhauen. Aber was, wenn tatsächlich irgendjemand schießt?

Rodriguez hat eine andere Idee. Er notiert sie sich in seiner Zelle auf kleine Zettel. „Ich hab mir damals gedacht, das wird klappen“, sagt er. „Das muss klappen.“

*

Wer die Regeln der Gesellschaft bricht, ist kriminell. Aber was, wenn das herrschende Recht eine Welt zementiert, in der die Reichen immer reicher werden und die Armen arm bleiben? Ist der Kriminelle dann nicht auch ein Rebell?

Rodriguez hielt sich lange für eine Art Robin Hood, der von denen nimmt, die eh zu viel haben. Sein Kodex, sagt er, habe zudem eine wichtige Regel umfasst: keine Gewalt. Aber heute wisse er, dass er sich damals selbst belogen habe.

2016 hatte er mit einem Komplizen die Angestellte einer Schmuckfirma überfallen, maskiert, vor deren Haus, er riss sie aus dem Auto, zog sie zum Kofferraum und zwang sie, die Ware rauszurücken. Noch Jahre danach litt die Frau an Albträumen und Angstzuständen. Er bereue das, sagt Rodriguez. Das sei damals auch anders geplant gewesen, mehr will er dazu nicht sagen. Er weiß auch, dass Menschen ihren Job verloren und in Krisen stürzten, weil er ihre Fehler ausgenutzt hatte, um sich zu bereichern. Eigentlich, sagt er, habe er immer schon gewusst: Das alles ist falsch.

Wie vieles in jener Zeit. Er habe ein Doppelleben geführt. Zu Hause der Familienvater, der vorgab, eine Umschulung zum Immobilienkaufmann zu machen. Der den Luxus, in dem er lebt – AMG Mercedes, Rolex, First-Class-Flüge nach Dubai –, immer mit einem guten Deal begründete, den er gerade gemacht habe. In Wirklichkeit observierte er Objekte für seine Coups. Oft hatte er Jungs dabei, die ihm in wechselnder Besetzung zur Seite standen.

*

Nach der Untersuchungshaft bereitet er das nächste Ding vor. Noch nicht das ganz große. Aber wieder eines, auf das ihn sein Bekannter von der Werttransportfirma gebracht hat. Der hat ihm von einer weiteren Sicherheitslücke berichtet: Sogenannte Störfallfahrer, die ausrücken, wenn Geldautomaten nicht funktionieren, müssten den Schlüssel für die Öffnung des Automaten und die erforderliche PIN eigentlich getrennt voneinander erhalten. Auch den Standort des Automaten müsste man ihnen gesondert mitteilen. Aus Personalknappheit und Zeitmangel bewahrt die Firma des Insiders aber Schlüssel, Standort und PIN gemeinsam in einem kleinen Koffer auf, den die Störfallfahrer bei sich haben. Anders als vorgeschrieben kontrolliert man den Koffer nach der Rückkehr der Fahrer auch nicht regelmäßig auf Vollständigkeit. Rodriguez’ Insider hat auf einer Tour eine Schlüsselmappe mitgehen lassen. Niemand hat es bemerkt.

In der Nacht des 22. Juni 2017 wartet Rodriguez in seinem Auto vor der Postbankfiliale der Kleinstadt Werne. Er hat sie in den vergangenen Wochen observiert. Nun hat er den Tag abgepasst, an dem der Automat wieder randvoll ist. Um 2.13 Uhr schließt Rodriguez den Automaten auf: 254 000 Euro.

Rodriguez hat einen Lauf. Nichts scheint mehr unmöglich.

*

Was unterscheidet den Meisterdieb vom Gelegenheitsgauner? Er denkt zu Ende, sagt Rodriguez. Eines seiner Lieblingsbücher sei „Die Kunst des Krieges“ von Sun Tsu. Im Buch heißt es: Jede Kriegsführung gründe auf Täuschung – und wer täusche, der siege. Strategen also machen Theater.

Im Jahr 2017 ist es so weit. Rodriguez inszeniert sein eigenes, großes Stück.

Schritt eins: das Setting. Dutzende Male fährt er nach Gronau, zur K+K-Zentrale, beobachtet die Anfahrt des Geldtransporters in den Keller. Nachts leuchtet er mit der Taschenlampe durch Schlitze des Tors und sieht: keine Kameras.

Schritt zwei: die Requisiten. Rodriguez und seine Komplizen kaufen sich einen Geldtransporter, Typ VW T5, und lackieren ihn schwarz. Sie bestellen sich Magnetfolie und schneiden sie mit dem Skalpell zu. Logo und Schriftzüge – alles soll aussehen wie beim Original.

Auch das Innere des Wagens. Rodriguez sagt, er habe es selbst fotografiert: Er sei dafür zum Parkplatz der Werttransportfirma gegangen und habe sich als Schüler ausgegeben, der für ein Referat recherchiert. Er druckt falsches Geld, bündelt es, packt es in sogenannte Safebags. Es muss wirken, als käme der Wagen von seiner Tour. Nur eine Sache ist für Rodriguez nicht zu kriegen: eine leere Stahlkiste, die die Fahrer immer zum Austausch mitbringen.

In den Niederlanden lässt er rote Polohemden mit dem Logo der Werttransportfirma bedrucken, er besorgt Hosen, Gürtel, Caps, eine Nerdbrille. Er fälscht Mitarbeiterausweise und besorgt einen Barcodescanner mit Drucker aus dem Elektronikfachmarkt. Das Gerät wird wie das Modell der Werttransportfahrer beim Scannen piepsen, aber originalgetreue Quittungen mit exakter Uhrzeit kann es nicht drucken. Rodriguez’ Lösung: vorab für jede Minute im geplanten Zeitraum zwei Quittungen herstellen. Die Quittungen digital zu fälschen ist kein Problem, das Drucken schon. Normales Papier wirkt nicht echt, Thermopapier wird in seinem Computerdrucker zerknittert, also: Thermopapier auf normales Papier kleben, drucken, wieder ablösen, mit dem Skalpell zuschneiden, in den Handdrucker klemmen und abreißen, damit die Quittung die charakteristischen Zacken bekommt, und das alles, während Rodriguez eingepackt ist in einen Hygieneoverall – auf das Papier soll nicht die kleinste DNA-Spur kommen.

Schließlich Schritt drei: die Probe. Wie die Übergabe der Geldkiste läuft, hat der Insider beschrieben. Er hat ihnen die Namen der Mitarbeiter dort genannt. Ein Komplize, der Rodriguez als Fahrer begleiten wird, hat selbst bei einer Werttransportfirma gearbeitet und weiß, wie man sich zu verhalten hat. Trotzdem probt Rodriguez die Minuten durch, im Kopf, vor dem Spiegel. Er muss so wirken, als wäre das für ihn Alltag: eine Kiste voller Geld abholen.

Ob eine Idee irre genial oder irre dumm ist, hängt davon ab, ob sie aufgeht. Aber mit dem Scheitern will sich Rodriguez nicht beschäftigt haben. Er habe einfach wissen wollen, ob es funktioniert.

19. Dezember 2017. Asier Rodriguez und sein Komplize fahren in ihrem schwarzen Geldtransporter in Richtung Gronau. Sie tragen die gefälschten Poloshirts. An Rodriguez’ Schulter baumelt der Handdrucker, auf seiner Nase sitzt die Nerdbrille. Wenige Kilometer vor dem Ziel kleben sie die Magnetfolie mit dem Firmenlogo an das Fahrzeug und bringen falsche Kennzeichen an.

Dezember 2017. Rodriguez hat alles vorbereitet. Auch den Geldtransporter hat er besorgt © LKR NRW

14.18 Uhr. Anruf bei K+K: Wir kommen in etwa fünfzehn Minuten.

14.33 Uhr. Nächster Anruf: Wir sind da, wir haben es eilig.

Das Rolltor öffnet sich, rückwärts parken sie den Geldtransporter in die Garage. Im Rückspiegel sieht Rodriguez den K+K-Mitarbeiter, es ist Herr Dogan, und die silberne Kiste. Rodriguez öffnet die Fahrzeugtür und steigt aus.

Kurze Begrüßung. „Die Tür lässt sich heute wieder nicht öffnen, das müssen wir von innen machen“, sagt Rodriguez. So ein Problem kann auftreten, das weiß er.

„Seid ihr neu?“, fragt Dogan.

„Nee, nee, wir waren schon öfter hier, wir kennen auch die Frau Meier.“

Während sein Komplize Dogan in ein Gespräch verwickelt, geht Rodriguez zur Kiste, zückt den Scanner. Rote Strahlen flimmern über den Barcode an der Plombe, der Scanner piepst.

Rodriguez fummelt am Scanner herum und sagt: Das Papier ist alle. Er geht zurück in die Fahrerkabine, wo ihn Dogan nicht sieht, druckt einen Leerbon aus, damit Dogan das Geräusch des Geräts hört. Er blickt auf die Uhr und fischt aus einer Tüte den Bon mit der passenden Uhrzeit. Draußen drückt er ihn Dogan in die Hand. Der betrachtet den Bon. Kurz denkt Rodriguez, dass genau jetzt alles auffliegt.

Aber Dogan unterschreibt. Er hilft ihnen, die Kiste in den Wagen zu wuchten. Der kommt ihm etwas leer vor.

„Habt ihr heute nichts getan?“

Sie seien der Ersatzwagen, sagen die Männer.

Sie schließen die Fahrzeugtür, verabschieden sich, steigen ein. Langsam fahren sie aus der Garage. Und davon.

Nach wenigen Kilometern halten sie an, wechseln das Kennzeichen, entfernen die Magnetfolie, verladen die Kiste in ein Fluchtfahrzeug und übergeben den Geldtransporter einem weiteren Komplizen.

Wenig später steht die Kiste in einer Kölner Wohnung vor ihnen auf dem Boden.

Neues Geld, sagt Rodriguez, riecht druckfrisch, gebrauchtes eher säuerlich. Diese Scheine rochen gebraucht, und es waren viele: 1,8 Millionen Euro.

*

Vielleicht hätte er damals aufhören sollen, sagt Rodriguez, Geld hatte er genug. Er investierte es unter anderem in einen Foodtruck und plante einen Outlet-Baumarkt. Aber Rodriguez’ Leben kennt keine Bremse. Er wollte Milliardär werden. „Hätte hinhauen können“, sagt er heute.

Aber es haute nicht hin.

Er sei nach Dubai gereist, auch weil er da ein Therapiezentrum für sein Tochter gefunden habe. In Dubai habe er das Geld versenkt, in dubiose Goldgeschäfte. Im Sommer 2018 ist Rodriguez schon wieder dort, wo er nie mehr sein wollte: zurück in Deutschland und auf der Suche nach Geld. Was er nicht weiß: Er wird bei dieser Suche genau beobachtet.

Weil Verwandte eines seiner Komplizen als „falsche Polizisten“ Betrügereien begangen hatten, hat die Polizei Autos aus dem Umfeld der Familie verwanzt. Eines wird von jemandem gefahren, der mit der Sache gar nichts zu tun hat: Asier Rodriguez.

Monatelang belauschen ihn die Ermittler. Sie verwanzen zwei weitere Fahrzeuge, zapfen seine Telefongespräche an.

An einem Abend im Oktober 2018 erzählt er im Auto, er habe „drei Sachen geklärt“, drei Sachen, „mit denen wir insgesamt über drei Millionen verdient haben“. Er tönt, wie er den Geldautomaten geknackt hat, „auf locker easy“. Wie der Scanner in Gronau einfach nur „Düüüt“ machte. Und wie ahnungslos der K+K-Mitarbeiter war: „Der Typ hat uns das noch ins Auto geschoben.“

Die Ermittler hören auch, dass sich Rodriguez mittlerweile eine Kalaschnikow AK-47 und eine Pistole, Tokarev, Halbautomatik, Kaliber 9 Millimeter, besorgt hat.

Er habe damals unter Druck gestanden wegen des verzockten Geldes, sagt Rodriguez heute. Es habe ihn frustriert, sich durch neue Straftaten wieder welches besorgen zu müssen. Die Waffen habe er gekauft, um sich bei den nächsten Coups zu schützen. Man kann ihm das glauben oder auch nicht.

Rodriguez gibt zu, dass er seinen Ehrenkodex aus den Augen verloren hatte. „Ich war total durchgedreht und überheblich. Auf Kriegsmodus: alles oder nix.“ Er sagt: „Wenn du sowieso in Richtung Abgrund fährst, kann es passieren, dass du deine Prinzipien über Bord wirfst.“

Mehrere Ziele fasst Rodriguez im Herbst 2018 ins Visier.

Ziel Nummer eins: Sparkasse Köln-Ostheim. Rodriguez hat den Kontakt zu einer Reinigungskraft bekommen, die außerhalb der Öffnungszeiten die Filiale putzt, einen Schlüssel zum Personaleingang hat und den Code für die Deaktivierung der Alarmanlage kennt. Rodriguez will die Schließfächer der Bank leer räumen. Vier Tage lang lernt er in Hamburg in einem Seminar für Schlüsseldienstmitarbeiter, wie man Tresore öffnet und wie man einen Schlüssel nachmacht, ohne das Original zu besitzen.

Ziel Nummer zwei: Volksbank Werne. Er will mit einem Komplizen den Geldboten bei der Anlieferung in der Tiefgarage überfallen.

Ziel Nummer drei: Sparkasse Kamen. Auch hier wollen sie einen Geldtransporter in einer Tiefgarage überfallen. Ihr Plan: warten, bis sich das Rolltor hinter dem Wagen schließt, die Ausfahrt mit zwei Autos blockieren, mit einem Endoskop durch ein präpariertes Loch die Übergabe beobachten, im rechten Moment eine Blendgranate durch ein Fenster werfen, dann rein, den Transporter mit einer Thermolanze aufschweißen.

Ziel Nummer vier: das Cash-Center einer Sicherheitsfirma in Stuttgart, in dem das Geld lagert, das verschiedene Transporter tagsüber einsammeln. Der Plan: eine Wand zum Zählraum einreißen, die nur aus Rigipsplatten besteht; die Angestellten, die gerade das angelieferte Geld zählen, mit falschen Waffen oder mit Schlafgas überwältigen; Geldkisten in die Fluchtfahrzeuge hieven; Gaspedal durchdrücken.

Wenn das alles geklappt hätte, wäre Rodriguez Multimillionär geworden. Wenn die Polizei nicht mitgehört hätte.

Am 4. Dezember 2018 werden er und seine Komplizen festgenommen.

*

Heute sei er froh darüber, sagt Rodriguez. Wer weiß, was noch passiert wäre in diesem Kriegsmodus. Gedämpft dringt der Gefängnislärm durch die Tür des Besucherraums der JVA Willich. „Alles ist gelaufen, wie es laufen sollte. Ich kann mich nicht beklagen.“ Das Gefängnis? Sei das Beste, was ihm passieren konnte.

Er habe eigentlich alles verloren, nicht nur seine Freunde. Seine privaten Fehler wurden Thema vor Gericht. Frau und Tochter habe er enttäuscht, sagt Rodriguez. „Aber zum ersten Mal im Leben bin ich wirklich wach geworden. So richtig wach.“ Eines habe er sich vorgenommen: „Die Zeit zu nutzen und jemand zu werden, der etwas anderes kann, als klauen zu gehen.“

Vielleicht weiß Rodriguez einfach, was er sagen muss, um geläutert zu klingen. Vielleicht ist es ihm ernst. So etwas ist schwer zu beurteilen, wenn man einem Menschen nur einmal für ein paar Stunden gegenübersitzen kann.

Rodriguez sagt, er sei froh, im Knast gelandet zu sein. Wer wisse, wo das alles noch hingeführt hätte? © Jasper Walter Bastian für Stern Crime

Sein Anwalt Andreas Kabut sagt: „Oft drängt einen der Knast nicht zur Vernunft. Aber bei ihm hat das gewirkt. Er will den geraden Weg gehen.“ Fragt man die Staatsanwaltschaft Essen, ob sie glaubt, dass ein Mann mit derartigem Vorstrafenregister nicht mehr straffällig wird, heißt es: Man maße sich keine Antwort an – der Verlauf der Strafvollstreckung werde zeigen, ob eine Resozialisierung gelingt. „Das bleibt abzuwarten.“

Rodriguez ist optimistisch. Vor ihm auf dem Tisch steht eine graue Schreibmaschine, Typ Brother AX-310, die er sich in den Knast liefern lassen durfte. „Mein Baby“, sagt er und lächelt. Im März erschien seine Lebensgeschichte als Buch (Asier Rodriguez Santos: „Die AMG-Bande: Wie ich als Kopf einer der meistgesuchten Verbrecherbanden mit Überfällen Millionen machte“, Riva, 20 Euro). Das Schreiben hat er sich selbst beigebracht, mit unzähligen Ratgebern, so wie er sich schon vieles selbst beigebracht hat. „Dieses Buch ist der Abschluss meiner Vergangenheit.“ Er wolle den Buchmarkt erobern, sagt er, der nächste Fitzek werden. Einige Projekte habe er schon im Auge.

