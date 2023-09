Reiche Witwen ziehen manchmal bestimmte Männer an

Marjorie Nugent ist die reichste Witwe in einer Stadt voller reicher Witwen. Über ihren Tod ist kaum jemand traurig. Über die Festnahme ihres Mörders schon. Von Skip Hollandsworth

Bezirksstaatsanwalt Danny Buck Davidson saßauf seinem Stammplatz im Daddy Sam’s BBQ and Catfish(Motto: „You Kill it, I’ll Cook It“) in Carthage,einem kleinen Ort im Osten von Texas, als er allmählichbegriff, dass es nicht leicht für ihn werden würde,wenn er Bernie Tiede des Mordes anklagte.

„Bernie ist ein ganz Lieber“, sagte eine Kellnerin. „Er hat ’ne Menge für unsere Stadt getan. Armen Kindern Geld fürs College gegeben und so.“

„Keiner kann so schön ‚Amazing Grace‘ singen wie Bernie“, sagte ein anderer.

Danny Buck, ein Mann mit einem Gesicht wie eine Bulldogge, kaute seinen Krautsalat, nahm einen Schluck Eistee. „Also, ihr wisst schon, dass Bernie gestanden hat“, sagte er betont ruhig. „Er hat nicht drum herum geredet und genau geschildert, wie er Mrs Nugent viermal in den Rücken geschossen und sie dann in ihrer eigenen Küche in die Tiefkühltruhe gesteckt hat.“

Langes Schweigen. Bis ein alter Mann sagte: „Ich kann einfach nicht glauben, dass der alte Bernie überhaupt geradeaus schießen kann. Er benimmt sich … also du weißt schon … irgendwie weibisch! Nie im Leben war der mal auf der Jagd.“

„Mir ist egal, ob Mrs Nugent die reichste Frau in der Stadt war“, sprach eine Frau Danny Buck später im Lebensmittelladen an. „Sie war so gemein. Selbst wenn Bernie sie umgebracht haben sollte – du wirst hier keinen einzigen Menschen finden, der ihn wegen Mordes verurteilen würde.“