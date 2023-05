von Moritz Herrmann David Sconce hat eine Idee, die er besonders clever findet. Die Logistik steht bereits. Und der Nachschub ist auch schon gesichert: Seine Familie besitzt ja ein Bestattungsinstitut

Er muss eigentlich wissen, dass es vorbei ist. Oder glaubt David Sconce wirklich, dass er sich noch einmal herausreden kann, noch einmal mit allem davonkommt? Vielleicht denkt er das. Es hat schon so oft geklappt.

„Was ist das Problem?“, fragt Sconce ruhig.

Der Mann am anderen Ende der Leitung wird später bei der Rekonstruktion dieses Telefonats aussagen, er selbst sei alles andere als ruhig gewesen. Johnny Pollerana, ein Hispano mit breitem Schnauzer, ist Sconces Mann fürs Grobe. Jetzt überschlägt sich seine Stimme beinahe vor Aufregung. Was das Problem ist, will sein Chef wissen. Nun, das Problem ist, dass sie alle vor der Tür stehen, bis auf den letzten verdammten Beamten. Die Feuerwehr, der fette Typ für Luftverschmutzung und der Alte von der Friedhofsverwaltung. „Und die wollen rein“, sagt Pollerana. Das größte Problem ist: Die Öfen sind gerade vollgeladen.