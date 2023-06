Manuela (li.) und Delfina González sind „Las Poquianchis“. Die Schwestern bieten ein Programm, wie man es in der erzkatholischen Region Mexikos noch nie gesehen hat

Sie versprechen die Lust. Sie bringen den Tod. Vom Aufstieg und Fall der „Poquianchis“ von Airen

Die Frau, die am 17. Januar 1964 auf der Polizeiwache von San Francisco del Rincón aussagt, hat Ungeheuerliches zu berichten: Im Alter von 13 Jahren sei sie entführt und zur Prostitution gezwungen worden. Zuletzt habe man sie mit zahlreichen Leidensgenossinnen auf einer abgelegenen Ranch eingepfercht. Allein in der Vorwoche seien drei von ihnen verendet. Ihre Leichen lägen an verschiedenen Ecken jenes Hofes verscharrt, von dem die Beamten die Frauen vier Tage zuvor befreit haben.

Insgesamt 18 Mädchen und junge Frauen geben in den kommenden Tagen zu Protokoll, was sich zwischen dem 5. und dem 13. Januar 1964 auf der Ranch „San Ángel“ im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato zugetragen hat. Die Geschehnisse auf dem verwahrlosten Baugelände waren jedoch nur das letzte Kapitel eines jahrelangen Martyriums.