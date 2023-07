von Marc Bädorf Eine weitläufige Gegend, mitten im Nichts. Ein junges Mädchen verschwindet. Der Kopfgeldjäger Rob Dick macht es sich zur Aufgabe, es zu finden

Wenn du einen Menschen jagst, sagt Rob Dick, ist es das Wichtigste, dass du ihn danach schnell wieder vergisst. Du kannst ihn über Wochen jagen, über Monate, so lange, bis du weißt, was er am liebsten zu Abend isst und wo er vergangenes Jahr seinen Sommerurlaub verbracht hat. Aber wenn es dann so weit ist, wenn du an die richtige Tür geklopft oder ihn aus seinem Auto gezogen hast, wenn du ihn zu Boden ringst und die Handschellen anlegst, ihn ins Gefängnis bringst und deine Prämie einsackst: Dann musst du ihn vergessen. Normalerweise, sagt Dick, gelinge ihm das gut, er sei ein Profi. Man könne ihn fragen, wen er vergangene Woche verfolgt habe, er könne sich kaum daran erinnern. Aber da gebe es diesen einen Fall, sagt Dick und wippt in seinem Schreibtischstuhl, der habe ihn gepackt und verschlungen. Und manchmal frage er sich, ob dieser Fall ihn je wieder freigeben wird.