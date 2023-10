von Antonia Schaefer Ein kleiner Junge verschwindet, ganz Spanien leidet mit der Familie – bis die Täterin überführt wird

Auf einem Marktplatz scheint eine Frau zu brennen. Unzählige Menschen filmen mit ihren Handys, jubeln, als mit Gewehren auf die Frau geschossen wird und Stichflammen aus ihrem Brustkorb dringen. Als ihr Kopf nach vorn kippt, applaudiert die Menge. Die Frau ist eine Puppe, die einer Schwarzen nachempfunden ist. In Coripe, Südspanien, feiern die Einwohner an diesem sonnigen Tag im April 2018 das jährliche Judasverbrennen. Ein brachiales katholisches Fest, bei dem die am meisten gehasste Person des Landes als Puppe an Judas statt angezündet wird.

In diesem Jahr ist es Ana Julia Quezada Cruz.