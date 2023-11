Fund Nummer 10: ein Spaten, gesichert in einem Wald in der Oberpfalz

von David Wasiliu Sie wussten, sie kriegen ihn. Irgendwann. Am Ende lagen zwischen dem Verschwinden von Maria Baumer und der Verurteilung des Täters 3055 Tage. Rekonstruktion einer Ermittlung

Die Zweige der Buchen hängen tief. Meike Schröder schiebt sie mit der Hand zur Seite, steigt langsam durch das Unterholz. Die Polizistin hält sich an einem Stamm fest und blickt auf eine kleine Lichtung. „Dort muss es gewesen sein“, sagt sie. Aber so ganz sicher ist sie sich nicht. „Vielleicht doch weiter drüben, da ist es heller.“ Es ist lange her, dass sie hier war.

Sie bahnt sich einen Weg durchs Dickicht, dann steht sie auf einer Lichtung. Vor einer Birke mit schiefem Stamm ist eine längliche Mulde im Boden, so groß wie ein Grab. Meike Schröder zieht ihr Handy aus der Hosentasche, sucht Fotos von damals. Da, dieselbe Birke, dieselbe Mulde. „Also doch“, sagt sie, und jetzt ist sie sich sicher: „Hier lag Maria.“