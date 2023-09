von Anette Lache Er ist 23 und will ein Kind töten. Sie ist 18 und hat nichts dagegen

Wir wollten mal was Neues, was ganz Neues ausprobieren.“

Aus der Vernehmung von Marius Raschner* am 13.1.2001. (Alle Namen mit * geändert.)

„Ich habe ihn nicht aufgefordert: ‚Du tötest jetzt ein Kind‘, aber meine Einstellung war so: Ja, mach mal.“

Aus der Vernehmung von Ella Moschmann* am 15.1.2001

Er kann an nichts anderes mehr denken. Nicht einmal mehr an Ella. Er will endlich wissen, wie es sich anfühlt, einen Menschen zu töten. Vor ein paar Tagen hat er entschieden, wer sein Opfer sein soll: der kleine Junge mit den Knopfaugen und dem Topfhaarschnitt, der zwei Querstraßen entfernt wohnt. Sie unterhalten sich manchmal auf dem Spielplatz. Oder vor dem Supermarkt, wenn er Zigaretten holt. Dann reden sie über Pokémon. Der Junge liebt die Fantasy-Figuren.

Und er weiß: Damit kriegt er ihn.