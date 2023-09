von Jonas Fedders und Johanna Jürgens Niemand wollte Katerina B. glauben, wie gefährlich der Mann war, in den sie sich einst verliebt hatte. Bis er es unter Beweis stellte

Es ist der Abend seiner Einschulung. Der Junge sitzt im Wohnzimmer vor dem Fernseher, draußen ist es längst dunkel. Auf der Terrasse rauchen die Erwachsenen Zigaretten und reden. Vor der großen Tanne, die den Blick auf die Straße versperrt, steht das Trampolin, auf dem der Junge so gern hüpft. Hinter der Tanne, unten auf der Straße, steht der Mann mit dem Repetiergewehr.

Der Mann ist an diesem Tag früh losgefahren. Das Gewehr hat er schon geladen, fünf Schuss im Magazin, ein Schuss im Lauf. Mit Lautsprecherkabeln hatte er es unter dem Auto befestigt, den ganzen Tag ist er im Ort umhergefahren, am Nachmittag hat er mit dem Wagen vor der Turnhalle der Grundschule gestanden. Er hat die Kinder mit ihren Schultüten gesehen, die Eltern, stolze Gesichter.

Jetzt, es ist 21.30 Uhr an diesem 14. September 2017, schleicht er über die 22 Stufen einer moosbewachsenen Steintreppe in den Garten. Der Mann kennt den Weg. Er war schon einmal hier. Die letzten Meter geht er dicht an der Hauswand entlang, der Bewegungsmelder soll ihn nicht verraten. Als er in das Licht der Terrasse tritt, sagt er: „Schönen Abend.“ Dann schießt er. Lädt nach. Schießt. Lädt nach.

*

Dieser Text ist in stern Crime erschienen. Das Magazin erzählt Fallgeschichten wahrer Verbrechen auf umfangreiche und detaillierte Weise

„Ich habe immer geglaubt, den Teufel gibt es nur in Büchern“, sagt Katerina B. Es ist ein kalter, aber sonniger Morgen im Oktober 2022. B., eine zierliche Frau mit blauen Augen und leiser, kraftloser Stimme, steht auf dem Friedhof unter einer alten Eiche. Vor ihr drei Gräber, daneben eine Bank, auf der sie manchmal den ganzen Tag sitzt. Sie hat einen Strauß gelber Chrysanthemen mitgebracht. Seit der Tat ist keine Woche vergangen, in der sie nicht hier war. In den ganzen fünf Jahren nicht. „Es fühlt sich an, als wäre es erst fünf Tage her“, sagt sie. „Ich höre noch die Blätter an den Bäumen rascheln.“

An jedem der Grabsteine lehnt ein Bilderrahmen. Die drei in den Gräbern sollen nicht nur Namen haben, sondern Gesichter, eine Seele. Jeder soll sehen, wie sie gelächelt haben, bevor der Mann kam, den Katerina B. heute den Teufel nennt.

Links liegt Anatolij, über den Katerina B. sagt, dass sie mit ihm zum ersten Mal gespürt habe, wie schön das Leben sein kann.

Rechts liegt Vera begraben, Anatolijs Cousine, die an jenem Abend spontan zu Besuch gekommen war.

Das Grab in der Mitte ist das von Dario, ihrem Sohn. „Mein Sonnenschein“, sagt sie.

Manchmal denkt Katerina B., dass auch sie selbst hier liegen müsste.

Wahrscheinlich hätte sie keine Kraft mehr zum Leben, sagt sie, wäre da nicht ihr kleiner Sohn. Katerina B. war schwanger, als der Mann mit dem Gewehr kam. Heute ist der Junge viereinhalb Jahre alt. Er habe die Segelohren von Anatolij und seine unbändige Energie, sagt Katerina B., wenn er so weiterwachse, werde er so groß werden wie sein Vater.

Sie geht nach vorn zu Dario. Auf seinem Grab liegen ein Überraschungsei und ein kleiner Fußball, Engelfiguren aus Stein und drei Spiderman-Puppen. Sie nimmt das Bild von Dario in die Hand, sie streichelt und küsst ihn. Sie sagt: „Es gibt noch immer Menschen, die nicht bestraft wurden.“

*

Katerina B. und Drazen D. lernen sich im Frühjahr 2010 kennen. Sie kommt aus Lettland, ist damals 23 Jahre alt, arbeitet als Bedienung im Swingerclub ihres Ehemannes in Radolfzell, einem Kurort am Bodensee. Drazen D., Kroate, ist 33 Jahre alt und Vater von zwei Kindern, seine Frau hat ihn gerade verlassen, seitdem ist er manchmal im Club zu Gast. Er klagt über seine Ex und erzählt Katerina B., wie sehr er seine Kinder vermisse, das findet sie sympathisch. Katerina B. hätte auch gern Kinder, aber ihr Mann will keine Familie. Er ist 30 Jahre älter als sie, großzügig, verständnisvoll und gutmütig. Drazen D. hingegen strahlt eine gewisse Dominanz aus. Diese Männlichkeit, wird Katerina B. später sagen, habe ihr vielleicht in ihrer bisherigen Beziehung gefehlt. Womöglich habe sie sich deshalb so schnell in Drazen verliebt.

Später wird in einer Klinik bei Drazen D. „eine Persönlichkeitsstörung mit paranoiden und emotional instabilen Zügen vom impulsiven Typ“ diagnostiziert werden, und ein Gutachter wird ihm einen „manipulativen Stil“ attestieren. Auf Katerina B. wirkt er humorvoll und zugleich entschlossen. Er ist ein attraktiver Mann, seine dunklen Augen gefallen ihr. Aber tatsächlich ist er auch ein Mann, der seine Impulse schwer regulieren kann, der sich ständig bedroht fühlt, dem es jedoch gelingt, andere für sich zu gewinnen, wenn es ihm nutzt. Menschen aus seinem Umfeld werden vor Gericht betonen, wie nett und hilfsbereit er gewesen sei. Der Gutachter wird von einem komplizierten Krankheitsbild sprechen, von einer Persönlichkeit mit vielen Facetten, zu denen auch gehöre, dass Drazen D. „umgänglich und freundlich wie der Nachbar von nebenan“ auftreten könne. Er kann zuvorkommend wirken, witzig, und seine Impulsivität kann man auch als leidenschaftlich wahrnehmen. Aber diese Leidenschaft kann in heftige Aggression umschlagen, wenn er sich abgewiesen fühlt. Und Drazen D. fühlt sich schnell abgewiesen.

Am Anfang ist die Liebe zwischen den beiden sehr innig, sie nimmt so schnell Fahrt auf, dass kein Moment für Zweifel bleibt. Bereits nach ein paar Monaten, im Sommer 2010, wird Katerina B. schwanger. Sie verlässt ihren Ehemann und zieht mit dem Neuen zusammen. Diebeiden erwarten einen Jungen. Sie wollen ihn Dario nennen.

Wenn man heute, mehr als zwölf Jahre später, auf dem Friedhof mit Katerina B. spricht, fällt es ihr schwer, sich an die schönen Momente zu erinnern. Sie sagt, sie wisse nicht mal, ob es überhaupt welche gab. Sie erzählt, dass Drazen tobte, wenn sie jemanden, den er nicht kannte, auf der Straße grüßte. Dass er sie beschimpfte, sobald er sich gekränkt fühlte, egal, in welcher Situation, sogar vor ihren Eltern. Dass er sie kontrollieren wollte, dass sie nicht lachen, am besten nicht mal reden sollte. Sie sagt: „Ich durfte kein schönes Leben haben.“

Man hätte Drazen D.s Tat für unvorstellbar halten können. Wenn er sie nicht angekündigt hätte © Polizei / Polizeipräsidium Tuttlingen / DPA / Picture Alliance

Nach einiger Zeit merkt sie damals, wie sehr Drazen unter Spannung steht. Er betäubt sich, trinkt viel Alkohol, auch tagsüber. Er ist eifersüchtig auf Katerinas Ehemann, der die Trennung akzeptiert hat und Katerina noch immer in seinem Swingerclub arbeiten lässt. Eines Tages schlägt Drazen D. mit dem Stiel eines Küchenbeils auf ihn ein, er würgt den Mann und schmettert ihm eine Metallstange auf den Schädel. Später fleht Katerina B. ihren Ehemann an, seine Anzeige gegen Drazen zurückzuziehen. Sie hat Angst vor Drazens Rache. Die Staatsanwaltschaft klagt ihn dennoch an, aber er kommt mit einer Bewährungsstrafe davon. Er hat Besserung gelobt.

Die Angst wächst weiter. Als Katerina B. schwanger ist, droht er damit, ihr das ungeborene Baby aus dem Bauch zu schneiden. Ein Jahr später, Dario ist mittlerweile sechs Monate alt, wird er auch ihr gegenüber erstmals gewalttätig. Es ist Freitagabend, er hat schon eine Flasche Wodka getrunken. Katerina B. steht an der Spüle und wäscht die Babyfläschchen aus. Er schlägt sie erst mit der flachen Hand und dann mit der Faust. Als sie schon am Boden liegt, zieht er sie an den Haaren durchs Zimmer und tritt mit den Füßen auf sie ein. Sie bleibt liegen, bis der Betrunkene eingeschlafen ist, dann hebt sie ihr schlafendes Baby aus der Krippe und flüchtet in eine Rettungswache. Sie erzählt der Polizei, was passiert ist.

Drazen D. muss sich wegen Körperverletzung verantworten. Doch vor Gericht verweigert Katerina B. die Aussage. Sie glaubt nicht, dass die Justiz sie vor seinem Zorn schützen wird. Sie fürchtet, dass er erneut mit einer Bewährungsstrafe davonkommt. Sie hat recht: Die Richterin schickt Drazen D. nicht ins Gefängnis.

Die beiden sind noch vor dem Prozess wieder zusammengekommen, ein halbes Jahr herrscht Frieden. Dann, im Juni 2012, die nächste Ohrfeige. Katerina geht ins Frauenhaus. Das Jugendamt droht, Dario in Obhut zu nehmen. Drazen macht den Alkohol für seine Ausbrüche verantwortlich und geht in eine Entzugsklinik. Katerina besucht ihn auf Station.

Vielleicht wird alles besser.

Drazen D. wurde im Februar 1977 in Gradiška in Jugoslawien geboren, einer Kleinstadt, die heute direkt an der bosnisch-kroatischen Grenze liegt. Als die Unruhen in Kroatien begannen, flüchtete der 13-jährige Drazen mit seinem Vater nach Deutschland. Ein Jahr später kehrte er zurück in die Heimat, der Vater blieb, er hatte Arbeit in Radolfzell am Bodensee gefunden.

Die Gewalt in der Grenzregion dauerte an. Drazen D. musste einen Freund begraben. Ein Soldat wurde vor seinen Augen erschossen. Kurz darauf ging er wieder nach Deutschland.

Im Jahr 2000 lernte er dort eine Frau kennen, sie war auch Kroatin, stammte aus derselben Stadt. Die beiden heirateten, 2003 kam die Tochter zur Welt, 2007 der Sohn.

Drazen D. schlug seine Frau. Einmal drängte er sie im Streit, sich das Leben zu nehmen, indem sie vom Balkon springt. Sie stieg über das Geländer, hielt sich aber noch fest, im letzten Moment zog er sie wieder zurück. Danach suchte sie Hilfe in einem Frauenhaus.

Er wollte die Trennung nicht akzeptieren. Er drohte ihr, stellte ihr nach. Er sagte, er wolle ihr die Sehnen zertrennen und das Gesicht zerschneiden. Er sagte: „Ich schwöre dir, dass ich dich immer finden werde. Ich werde die Kinder umbringen, damit du den Rest deines Lebens traurig bist.“

Doch dann auf einmal verlor Drazen D. das Interesse an seiner Frau, sie wurde ihm egal. Er hatte Katerina kennengelernt.

*

Mehr als zwei Jahre lang ist Katerina B. nun mit Drazen zusammen, und sie wagt es nicht, sich zu trennen. Sie fürchtet seine Reaktion. Und außerdem ist er der Vater des Kindes, das sie sich so sehnlich gewünscht hat. An seinem Jungen scheint er Freude zu haben, er albert mit ihm herum, spielt Fußball mit ihm, Dario liebt seinen Vater. Katerina hat mittlerweile auch Drazens Verwandtschaft kennengelernt. Seine Nichte Suzana hat einen besonders engen Draht zu ihm. Sie ist eine labile junge Frau mit psychischen und Drogenproblemen, aber ihr Sohn ist so alt wie Dario, und die Kinder verstehen sich gut. Suzana war auch dabei, als Drazen Katerina zur Entbindung ins Krankenhaus fuhr. Zwischen Schlägen, Eifersucht und Angst ist etwas zusammengewachsen, das ungesund, aber schwer aufzubrechen ist.

Katerina bemüht sich um Frieden. „Ich habe mich nach seinen Gewaltausbrüchen oft gefragt: Was habe ich gesagt oder getan?“, erzählt sie heute. „Aber irgendwann habe ich realisiert: Er wollte einfach nur schlagen.“ Mit der Zeit habe sie gelernt, es ihm anzusehen, wenn es wieder so weit war. Seine dunklen Augen, in die sie sich anfangs verliebt hatte, seien dann fast schwarz geworden. Sie hat sich damals mit der Gefahr arrangiert, so gut es ging. Und dann war da noch dieser letzte Rest Hoffnung: Vielleicht hilft der Entzug ja wirklich.

Drazen D. hört tatsächlich auf zu trinken. Doch mit dem Ende seiner Bewährungszeit nehmen auch die Aggressionen wieder zu. In den folgenden Jahren wird es friedliche Phasen geben und solche, in denen das Frauenhaus die einzige Rettung ist. Katerina B. realisiert, dass er sich nicht ändern wird. Aber allein wird sie es nicht schaffen, sich von ihm zu trennen.

Dann trifft sie Anatolij R. Einen großen, starken Mann, der ihr sagt, dass er sie beschützen werde.

Katerina B. lernt ihn in einer Fabrik für Bauteile kennen. Die beiden arbeiten in der Nachtschicht. Er erzählt von seiner gescheiterten Ehe, sie von der Gewalt zu Hause. Anatolij bringt ihr Brötchen mit, repariert ihr Handy, lädt sie zum Kaffee ein. Sie verlieben sich, ihre Beziehung halten sie anfangs geheim. Später wird Katerina B. sagen, es habe sich angefühlt, als hätte sie jemand aus dem Keller befreit, in dem sie so lange gelebt hatte.

Es ist nicht das erste Mal, dass Katerina B. sich von Drazen trennen will, doch dieses Mal soll es endgültig sein. Es ist ein Moment der Selbstbehauptung, ein Schritt, der sie viel Überwindung kostet. Anfang Februar sagt sie ihm, dass es aus ist. Dass sie Dario mitnehmen will. Drazen D. sagt, dass er sie ersticht, wenn sie geht. Dass viel Blut fließen wird.

„Mein Dario wollte mich immer beschützen, und ich konnte ihn nicht beschützen.“ – Katerina B.

Am 1. März ziehen Katerina, Anatolij und Dario nach Villingendorf. Ihr Viertel liegt idyllisch an einem Hang, man hat einen Blick auf das Tal, auf die 3300-Seelen-Gemeinde und den Kirchturm. Einfamilienhäuser mit gepflegten Vorgärten reihen sich aneinander, die Nachbarn stapeln Holzscheite für den Kamin. Es ist eine Gegend, in der die Menschen fürs Leben bauen und ihre Doktortitel gern ans Klingelschild schreiben.

Die drei beziehen eine Einliegerwohnung. Anatolij tapeziert die Wände und richtet das Kinderzimmer für Dario ein. Die Eingangstür der Wohnung ist an der Rückseite des Hauses, im Garten. Von der Straße aus kann man sie nicht sehen. Hier, hofft Katerina B., sind sie vor Drazen sicher.

Drazen D. weiß schon einen Tag später, in welchem Ort seine Ex-Freundin wohnt. Er ist ihr nach ihrer Nachtschicht mit dem Auto bis nach Villingendorf gefolgt. In den nächsten Tagen und Wochen wird er das ganze Dorf erkunden und die Straßen nach Katerinas Wagen absuchen. Auf einen Zettel schreibt er: „Katerina Plettenbergstr.?“. Und darunter, in Großbuchstaben: „Klippeneckstraße“. Er hat sie gefunden.

Katerina B. ruft beim Jugendamt an. Sie sagt, sie wolle nicht mehr, dass ihr Ex-Freund Kontakt zum gemeinsamen Sohn hat. Was, wenn Drazen auch Dario gegenüber gewalttätig wird? Ein paar Tage später meldet sie sich erneut bei der Sachbearbeiterin. Drazen habe gesagt, er wolle das alleinige Sorgerecht.

Und er habe gedroht, sie umzubringen.

*

An einem Abend im April sitzt Drazen D. in einer Bar im Erdgeschoss eines unscheinbaren Eckhauses in Tuttlingen. Discolampen tauchen den Raum in ein rotes, fahles Licht. Neben dem Eingang blinken zwei Spielautomaten, an den Wänden hängen Porträts von Marilyn Monroe. Früher tanzten in dem Laden Stripperinnen, jetzt hocken hier einsame Seelen am Tresen und rauchen. Drazen D. hat vor Kurzem ein Zimmer über der Bar bezogen, seitdem sitzt er fast jeden Abend hier, trinkt Cola und schweigt.

Ein paar Tage zuvor hat er Post vom Amtsgericht Tuttlingen bekommen, ein Annäherungsverbot. Er soll sich von Katerina fernhalten. D. fragt den Barbetreiber, ob er wisse, wie man an eine Waffe komme. Der Mann, ein hagerer Kerl, der gern auf Zahnstochern herumkaut, weist ihn zurück. Einige Tage da-rauf fragt Drazen D. ein zweites Mal, erkundigt sich auch bei den anderen Gästen. Sie halten ihn für einen Schwätzer.

Später wird der Barbetreiber aussagen: Hätte er gewusst, wozu Drazen D. fähig ist, wäre er zur Polizei gegangen.

Mitte Mai sitzen sich Katerina B. und Drazen D. im Gerichtssaal gegenüber. Er will sich gegen das Annäherungsverbot wehren. Für den Termin hat er extra eine Liste geschrieben mit 32 Gründen, warum Katerina aus seiner Sicht als Mutter ungeeignet ist.

Mutter spielsüchtig

Schimmel in der Wohnung

Kind ist krank (Füße und Zähne)

Nichts davon stimmt.

Der Richter, so schildert es heute ein Prozessbeobachter, sei aufgetreten, als wolle er einen Streit im Kindergarten schlichten: Ihm sei egal, wer angefangen hat und was vorgefallen ist. Wenn die Eltern sich nicht mehr verstünden, sollten sie eben Abstand voneinander halten. Den Umgang mit Dario sollen die Anwälte aushandeln.

Drazen D. ist enttäuscht. Ein paar Tage später ruft er seinen Anwalt an und sagt ihm, er könne seine Bemühungen einstellen. Er wolle nichts mehr von seinem Sohn.

Er versucht es jetzt im Wettbüro in Tuttlingen, in dem er häufig spielt, spricht einen Mann an, den er hier schon ein paarmal gesehen hat. Ob er ihm eine Pistole besorgen könne? Oder jemanden kenne, der ihm eine verkauft? Der Mann verneint, fragt, wofür er die Waffe brauche. Drazen D. sagt: „Ich habe viele Feinde.“

Später fährt er bei einem Bekannten vorbei, die beiden sind sich nur ein paarmal im kroatischen Verein begegnet. Auch ihn fragt er nach einer Waffe. Was für eine, sei ihm egal. Nur billig müsse sie sein. Der Bekannte schickt ihn weg.

Eine Zeugin wird später der Polizei sagen: „Ganz Tuttlingen wusste, dass er eine Waffe sucht.“

Drazen D. lebt mittlerweile bei seiner Nichte. Suzana K. wurde in Serbien geboren, mit zehn Jahren kam sie nach Deutschland. Er erzählt ihr von der Trennung, vom Streit um Dario, von seinen Rachefantasien. Der Polizei sagt sie später: „Er hat dann schon so rumgelabert, er würde Katerina am liebsten die Augen rausholen, damit sie Dario niemals sehen kann. So wie er jetzt.“ Vor Gericht wird sie behaupten, sie habe die Drohungen nicht ernst genommen, in ihrer Familie sage man so etwas schnell mal daher.

Sie vermittelt ihrem Onkel einen Kontakt in Serbien, bei dem er eine Waffe besorgen kann. Im August, wenn er Betriebsferien hat, will er hinfahren. Das trifft sich gut. Suzana K. will in Serbien einen Rottweiler kaufen. Später wird sie leugnen, etwas von einer Waffe gewusst zu haben.

Katerina, Anatolij und Dario leben zunehmend zurückgezogen in Villingendorf. Den Leuten im Viertel fällt auf, dass die Rollläden häufig unten sind, auch tagsüber. Dass die drei erst abends rausgehen, im Schutz der Dunkelheit. Dass sie leben wie in einem Versteck.

„Eine Persönlichkeitsstörung mit paranoiden und emotional instabilen Zügen vom impulsiven Typ“ – Aus einer Diagnose zu Drazen D.

Als eine Nachbarin eines Tages Blumen gießt, sieht sie den Jungen mit einem kleinen Baseballschläger im Garten auf und ab gehen. Dario sagt: „Ich muss die Mama beschützen, weil der Papa die Mama töten will.“

„Mein Dario wollte mich immer beschützen“, sagt Katerina B. am Grab ihres Sohnes. Wenn sie von ihm spricht, zeigt sich ein seltenes Lächeln in ihrem Gesicht. Dario sei zärtlich, klug und verständnisvoll gewesen, er habe gewusst, wie man sich benimmt. „Er war der Beste“, sagt sie, „und ich konnte ihn nicht beschützen.“

Sie hat alles, was ihr von ihrem Sohn geblieben ist, in einer kleinen Schatulle aufbewahrt. „Diese Schatulle ist Dario“, sagt sie. Darin sind eine Spiderman-Figur, selbst gemalte Bilder, Fotos, die Rechnung vom letzten gemeinsamen Einkauf im Supermarkt, ein paar Stunden vor seinem Tod. Und ein Handy. Dario konnte noch nicht schreiben, aber er schickte ihr manchmal Emojis, Herzchen.

*

An einem Montagmorgen im August steigen Drazen D. und seine Nichte Suzana in seinen Renault Kangoo. Ermittler rekonstruieren die Route später anhand von Navigationsdaten und Chatverläufen. Der Weg führt die beiden über Österreich, Slowenien und Kroatien nach Serbien.

Suzana hat über einen Bekannten ein Treffen mit einer Frau organisiert. Sie hat eine Waffe für Drazen. Wenn alles glattläuft, können sie schon bald wieder zurück nach Deutschland fahren.

Am Abend schreibt Suzana ihrem Lebensgefährten: „Mein onkel voll sauer die frau ist nicht da wegen dem ding was er holen wollte.“

Er: „Aso peng peng mach du mal langsam mit so scheise pas auf will dich noch par Jahre bei mir haben.“

Sie: „solang er den bumm nicht hat geht er nicht.“

Die beiden fahren weiter nach Belgrad. Suzana holt den Hund ab, Drazen trifft sich in der Nähe der serbischen Hauptstadt mit einem Waffenhändler. Der Mann will 500 Euro haben, D. ist das zu viel. Der Deal platzt.

Über die serbisch-kroatische Grenze geht es weiter nach Nova Gradiška, einer einstigen Soldatensiedlung im Osten Kroatiens. Drazens D.s Eltern wohnen hier. Es ist eine beschauliche Gemeinde mit zwei barocken Kirchen und einem Stadtpark. Hier will er endlich fündig werden.

Zur selben Zeit sitzt Katerina B. in einem Büro im Jugendamt Rottweil. Sie erzählt der Sachbearbeiterin von Drazens Vergangenheit. Von seinem Psychiatrieaufenthalt, dem Alkohol, von der Gewalt und den Drohungen. Eigentlich, sagt sie, müssten sie und Dario ganz weit weg. Zurück nach Lettland zum Beispiel, zu ihren Eltern. Aber was könne sie ihrem Sohn da schon bieten?

Am Abend schreibt Suzana K. eine Nachricht an ihren Freund: „Der fisch is im netz.“

Er: „Was für fisch?“

Sie: „Überleg. Onkel und ich sind doch zum angeln hier.“

Drazen D. hat an diesem Tag eine Zastava M48 gekauft, Kaliber 8 x 57, acht Schuss Munition. Er bindet das Gewehr unter seinem Renault Kangoo fest und fährt mit seiner Nichte zurück nach Deutschland.

Die Sachbearbeiterin im Jugendamt Rottweil notiert nach dem Gespräch mit Katerina B.: „Sie führte aus, dass sie nach wie vor Angst habe, dass der Kindesvater herausfinden könnte, wo sie lebt.“

Einen Tag nach seiner Rückkehr ist Drazen D. wieder in Villingendorf unterwegs, er fährt den Ort systematisch ab, vor allem das Viertel von Katerina. Bei Google sucht er auf Kroatisch nach Informationen über seine Waffe: „puske m48“, Gewehr M48.

19. August. Katerina B. ist mit Dario im Supermarkt. Als sie gerade die Einkäufe auf das Kassenband gelegt hat, sagt er: „Mama, Mama, der Papa ist da.“ Hinter ihnen in der Schlange, nur ein paar Meter entfernt, steht Drazen D. mit seiner Nichte und schaut Katerina B. direkt an. Ihr ganzer Körper beginnt zu zittern. Irgendwie schafft sie es noch zu bezahlen. Sie hastet mit Dario auf den Parkplatz, weiß plötzlich nicht mehr, wo sie ihr Auto abgestellt hat. Als sie es endlich gefunden hat, klemmt die Tür, dann blockiert der Anschnallgurt. Gleich ist Drazen da. Sie will gerade losfahren, da hat er sie eingeholt. Er hält die Tür auf. „Ich bringe Dario um, und du musst dein ganzes Leben leiden“, brüllt er. „Ich weiß, wo du wohnst.“ Katerina B. schafft es wegzufahren und erstattet noch am selben Tag Anzeige. Dario will nicht mehr allein in seinem Bett schlafen und hört auf zu essen.

20. August. Drazen D. googelt: „rache eines vaters“.

22. August. Drazen D. googelt: „vatter erschiesst sich und die kinder“.

23. August. Am frühen Morgen fährt Drazen D. erneut nach Villingendorf. Im Vorbeifahren filmt er mit seinem Handy das Haus, in dem Katerina wohnt. Anatolij R. erkennt ihn, ruft ihm hinterher. Das Paar erstattet erneut Anzeige bei der Polizei. Katerina B. sagt, sie sei sich zu 100 Prozent sicher, dass ihr Ex-Freund bald etwas machen werde.

Drazen D. stellt seiner Nichte eine Kontovollmacht aus und schenkt ihr sein Auto. Er wird beides bald nicht mehr brauchen.

24. August. Eine Polizistin ruft Drazen D. an, Gefährderansprache. Er solle sich fernhalten von seiner Ex-Freundin, man habe ein Auge auf ihn. Er sagt, er wisse nicht einmal, wo Katerina wohnt. Auf einen Zettel schreibt er: „Ich war bis jetzt ruhig. Die wollen Krieg. Ab heute, den 24.08.2017, keine Gnade.“

25. August. Katerina B. schickt einen Brief an das Jugendamt. „Irgendwie hat er unsere Adresse rausgefunden“, schreibt sie darin. „Er droht, wir sind in Lebensgefahr.“

Ende August verlässt Drazen D. seine Arbeitsstelle. Er hat gekündigt. Seinem Chef sagt er, er müsse persönliche Angelegenheiten regeln.

Anatolij R. installiert eine Überwachungskamera und den Bewegungsmelder.

*

Katerina, Anatolij und Dario versuchen, mit der Angst zu leben. Sie schmieden Zukunftspläne. Sie haben sich schon ein Haus angesehen. Katerina sagt Anatolij, dass sie schwanger ist. „Er war sicher, dass es ein Mädchen wird“, sagt sie heute. „So sicher.“ Sie lächelt, wenn sie davon erzählt. „Er wollte es Viktoria nennen.“ Später bringt sie ein Jungen zur Welt. Anatolij R. wird ihn nicht mehr kennenlernen.

Als Suzana K. an jenem Donnerstag im September aufwacht, ist ihr Onkel schon weg. Sie greift zum Handy und sucht: „rottweil nachrichten“, „rottweil nachrichten schusswaffen“, „rottweil nachrichten schuss“, „nachrichten heute mutter und kind“.

Sie findet nichts. Bis zur Tat werden noch mehr als zehn Stunden vergehen.

Dario ist aufgeregt an seinem großen Tag. Er trägt ein blaues Hemd, darüber eine Lederjacke. Stolz grinst er in die Kamera seiner Mutter, in der einen Hand seine Hot-Wheels-Schultüte, in der anderen Hand eine Rose. Er wird sie seiner Lehrerin überreichen. Am Nachmittag besuchen die Schulkinder ihr Klassenzimmer.

19.31 Uhr, zwei Stunden vor der Tat. Suzana K. schickt eine Sprachnachricht an einen Bekannten: „Du, Onkel kommt nimmer, so wie’s aussieht, ge.“

Er antwortet: „Isch der jetzt im Knast, oder wo isch der? Hat er das jetzt durchgezogen oder was?“

„Ja, scheint so. Also es ist bis jetzt niemand gekommen, aber ich geh davon aus.“

Einem anderen Bekannten schreibt sie: „mein onkel ist verschwunden Hast du was gehört in umgebung das jemand geschossen hat oder so?“

„Ich hab sowas nicht gehört.“

„Das war kein witz. Ich weis klingt so.“

*

Der erste Schuss trifft Anatolij R. am rechten Oberarm. Das Projektil bohrt sich durch seinen Brustkorb und zerfetzt die Lunge. Er sackt in sich zusammen. Seine Cousine Vera versucht noch, sich unter dem Gartentisch zu verstecken. Doch es gibt kein Entkommen mehr. Drazen D. drückt ab. Sie krümmt sich vor Schmerzen, stößt ein „O Gott“ aus, ihre zweieinhalbjährige Tochter ist noch mit Dario in der Wohnung, und sie kann den beiden nicht zu Hilfe kommen. Die Polizei wird das Mädchen später in der Duschkabine finden, unter Schock, aber lebendig.

Katerina B. ist wie gelähmt. Drazen schaut sie direkt an. Er könnte sie jetzt erschießen, doch er tut es nicht. Ihre Strafe wird das Überleben sein. „Geh! Hol Hilfe! Ruf die Polizei!“, sagt Anatolij, bevor ihn seine Kräfte verlassen. Sie rennt los.

Drazen D. geht durch die Terrassentür ins Wohnzimmer, baut sich auf vor Dario, der durch das Fenster sehen kann, was sein Vater draußen angerichtet hat. Drazen D. schießt dreimal auf seinen Sohn. Aus nächster Nähe, von oben herab. Das dritte Projektil durchdringt den Jungen, als er schon am Boden liegt. Es bleibt senkrecht im Laminat stecken.

Drazen D. lässt den Jungen liegen, tritt raus auf die Terrasse, dort schießt er ein letztes Mal auf Anatolij R. Er zielt direkt ins Herz. Dann geht er zum Gartentisch, nimmt sich eine Zigarette aus der Schachtel und zündet sie an. Nachbarn hören, wie er sagt: „Ich habe sie gewarnt. Ich habe es gesagt.“

Nach der Tat suchten schwer bewaffnete Beamte nach Drazen D. Die Polizei war nun von seiner Gefährlichkeit überzeugt © Sven Friebe / SDMG / DPA / Picture Alliance

Fünf Tage lang ist Drazen D. auf der Flucht. Er schlägt sich durch die umliegenden Wälder, versteckt sich unter dem Laub der Bäume, wenn der Polizeihubschrauber über ihm kreist. Die Polizei fahndet mit Plakaten nach dem Dreifachmörder, in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sogar in Kroatien. Aber D. ist nicht weit gekommen. Jetzt, hier ist es vorbei. Aus einem Waldstück zwölf Kilometer südöstlich vom Tatort nähert er sich einer kleinen Gemeinde. Dort geht er die Straße entlang. Es hat geregnet, D. ist durchnässt und erschöpft, in der Hand trägt er eine Plastiktüte, darin das Gewehr. Passanten halten ihn zunächst für einen Obdachlosen. Dann erkennt ihn jemand und ruft die Polizei. D. geht in eine Wohnsiedlung und stellt sich unter einen Baum. Er wartet auf seine Festnahme. Zwei Polizisten nähern sich mit gezogenen Dienstwaffen. Drazen D. ist ganz ruhig. Er sagt nur: „Ich bin der, den ihr sucht.“

Am selben Tag sitzt am Amtsgericht Singen ein Richter vor der Akte eines Ermittlungsverfahrens gegen Drazen D. wegen Bedrohung und Beleidigung. Es geht um den Vorfall auf dem Supermarktparkplatz, genau einen Monat zuvor. Als D. ankündigte, Dario zu töten. Und Katerina am Leben zu lassen, damit sie leidet. Der Richter unterzeichnet den Strafbefehl: eine Geldstrafe, 50 Tagessätze.

*

Drazen D. wurde am 26. Juni 2018 wegen dreifachen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Ende 2022 wurde er nach Kroatien abgeschoben.

Suzana K. wurde im April 2019 wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und der Nichtanzeige einer geplanten Straftat zu einer Bewährungsstrafe in Höhe von neun Monaten verurteilt. So wie sie behaupteten auch ihr Freund und ihre Bekannten, Drazen D.s Ankündigungen nicht ernst genommen zu haben.

Katerina B.s Anwalt Wido Fischer bezeichnete nach dem Prozess die Arbeit der Behörden als „Komplettversagen“: „Die Tat war angekündigt, und es wurden keine Versuche unternommen, sie zu verhindern.“ Die polizeiliche Unterstützung hatte sich im Wesentlichen auf die Gefährderansprache am Telefon beschränkt und ein Beratungsgespräch mit den Bedrohten. Der Anwalt erstattete Strafanzeige gegen mehrere Polizisten und Mitarbeiterinnen des Jugendamts. Doch die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren ein, weil kein Fehlverhalten nachzuweisen sei.

Wenn Katerina B. heute in sich hineinhorcht, dann ist da ganz viel Leere. Sie sagt, sie habe sich gefragt, was ihr Freude bereiten würde. Sie konnte es nicht beantworten.

Und da ist Wut. Auf Suzana K., die mit ein paar Monaten auf Bewährung davongekommen ist. Katerina B. erzählt, dass Suzana K. ihr einige Tage nach der Tat, als sie noch geglaubt habe, nicht aufzufliegen, eine Nachricht geschrieben habe. Sie fragte, ob Katerina B. finanzielle Unterstützung brauche. Sie bot 200 Euro. Katerina B. hat einen Brief ans Gericht geschrieben und das Urteil gegen Drazen mitgeschickt. „Da steht es schwarz auf weiß“, sagt sie. „Sie wusste Bescheid.“ Sie kann nicht begreifen, dass Suzana K. frei herumläuft.

Da ist auch Wut auf das Jugendamt und die Polizei. „Die Hilferufe hat keiner ernst genommen“, sagt sie. Auch nicht die Polizistin, die nach dem Vorfall auf dem Supermarktparkplatz für Katerina B.s Anzeige zuständig war. Die Beamtin habe sich gar nicht für sie interessiert, sei arrogant gewesen. Habe dem verängstigten Dario nicht einmal in die Augen gesehen. Habe Anatolij rausgeschmissen, weil er fragte, ob erst Blut fließen müsse, damit etwas passiert. Katerina B. weint, als sie davon erzählt, fünf Jahre später, auf dem Friedhof. Auf eine Anfrage für diesen Artikel antwortet ein Sprecher der Polizei Konstanz, dass man sich nicht mehr zu der Sache äußere.

Jedes Jahr an Darios Geburtstag schreibt Katerina B. einen Brief an die Polizei. Sie legt ein Foto von Dario dazu. Eine Entschuldigung, sagt sie, würde ihr helfen.

Sie hat noch nie eine Antwort bekommen.