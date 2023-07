von Leon Koß und Levin Kubeth Er streift durch die Wälder und sammelt Pilze. Aber wonach sucht er noch?

Es war Erntezeit im kleinen Ort Hörbolz am Bodensee. Schon am Morgen mähten die Dorfbewohner ihre Felder, pflückten Äpfel und bereiteten das Erntedankfest vor. Sophia Eicher (Der Name des Verdächtigen und die der Opfer wurden geändert.) und ihre siebenjährige Tochter, die genauso hieß wie sie, traten vor die Tür des Bauernhauses. Die kleine Sophia musste zur Schule. Aber sie hatte Angst. Denn sie fürchtete sich vor dem Weg, der durch den Wald am Ortsrand führte. Die Mutter gab ihr einen Abschiedskuss, dann lief sie los.

Sophia Eicher schaute ihrer Tochter hinterher, bis die zierliche Gestalt mit dem kurzen blonden Haar hinter den wuchtigen Baumstämmen verschwand. So erzählte sie es später der Polizei.

Zum Mittagessen kam Sophia nicht nach Hause. Als dann die Nachbarskinder erzählten, dass Sophia gar nicht in der Schule gewesen sei, rannte die Mutter los und suchte ihre Tochter überall.

Ihren Namen rufend lief sie durch den Wald.