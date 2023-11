von Marcus Jauer Wenn es um seltene Federn geht, kennt er keine Grenzen – und auch keine Reue

Querflöte zu spielen ist die eine große Leidenschaft von Marc Fowler (Name geändert). Seit ihm sein Musiklehrer in der ersten Klasse bescheinigt, dass er ein Naturtalent sei, übt er jeden Tag voller Hingabe und Besessenheit. Seine Eltern melden ihn zum Privatunterricht an, er erspielt sich ein Stipendium, schafft es in die Meisterklasse einer Flötistin der New Yorker Philharmoniker und bekommt einen der wenigen Plätze bei der New York Youth Symphony, dem wohl besten Jugendorchester in Amerika. Als er mit 16 bei der Royal Academy of Music in London angenommen wird, der vielleicht bedeutendsten Musikhochschule der Welt, scheint sein Traum, Soloflötist bei den Berliner Philharmonikern zu werden, nicht mehr unerreichbar zu sein. Er hat es weit gebracht für jemanden aus Claverack, einer amerikanischen Kleinstadt im Staat New York, dessen Eltern ihn und seinen Bruder zu Hause unterrichtet haben und zwischenzeitlich hypoallergene Pudel-Mischlinge züchteten, um die Familie über Wasser zu halten.