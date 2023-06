Sie ist eine begnadete Hochstaplerin. Doch dann passiert ihr etwas, das sie stets für unmöglich gehalten hat Von Sandy Milne

Andrew Lawrence Twining, ein 32 Jahre alter Constable bei der Victoria Police von Melbourne, hatte schon als Kind gewusst, dass er Polizist werden wollte. Kurz nach seinem 18. Geburtstag begann er mit der Ausbildung. „Ein verdammt guter Cop, der auch unter Stress die Nerven behielt“, so beschreibt ihn einer seiner Kollegen.

Tagsüber fuhr Andrew mit seinem Motorrad Streife, seine Abende verbrachte er oft allein zu Hause. Eigentlich war er ein fröhlicher Typ, der gern scherzte. Aber nach einer Scheidung im Jahr zuvor steckte er in einer schwierigen Phase. Sein Kollege und engster Freund, der schlaksige Glenn Humble, wusste davon.

Glenn, verheiratet und Vater zweier Kinder, konnte sich kaum noch daran erinnern, wie Dating funktioniert, aber er ermutigte Andrew trotzdem immer wieder, es zu probieren. „Versuch’s doch einfach mal“, sagte er, „was hast du schon zu verlieren?“

An einem kalten Dezembermorgen des Jahres 2005 gab Andrew schließlich nach und meldete sich auf der Dating-Plattform RSVP an.

In seinem Profil gab Andrew seinen richtigen Beruf an. Beim Office of Police Integrity, der Abteilung für interne Ermittlungen, wären sie davon wahrscheinlich nicht begeistert gewesen. Aber die Tatsache, dass er Polizist war, füllte Andrews Posteingang. Eine 25 Jahre alte Rechtsanwältin? Zu jung und vielleicht auch etwas langweilig. Andrew suchte nach Abwechslung in seinem eintönigen Leben.

Bisexuelle Wassermann-Frau, die gern in Gesellschaft trinkt und Wert auf gutes Aussehen legt? Er musste ein wenig lachen, als er Jodys Profil las, erinnert sich Andrew. Ihre Interessen: Swingerclubs, Spanking und Handschellen. Dazu wohnte sie auch noch in South Yarra, seinem Revier. Vielleicht hatte sein Freund Glenn doch recht: Was hatte er schon zu verlieren?