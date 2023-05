von Matthias Bolsinger Kassra Zargaran fühlte sich von seinen Rocker-Brüdern verraten. Er tat etwas, was er sich zuvor nie hätte vorstellen können. Jetzt hat er sie zum Feind

Die Rache-Engel trugen Schwarz. Einer nach dem anderen trat durch die Tür des Wettbüros „Expekt“ in Berlin-Reinickendorf, 10. Januar 2014, 22.55 Uhr.

Sie waren zu dreizehnt. Der erste verbarg sich unter einer Sturmmaske. Andere zogen die Kapuze ihrer Jacke tief ins Gesicht. Aufnahmen einer Kamera zeigen, wie die Männer, ohne nach links und rechts zu blicken, am Tresen und an verdutzten Gästen vorbeimarschieren, vorbei an Spielautomaten, geradewegs in Richtung Hinterzimmer.

Noch während er ging, zog der erste eine Pistole, hielt sie auf Höhe der Hosennaht. Er trat in das grell erleuchtete Zimmer mit der orangefarbenen Wand, in dem Männer um quadratische Tische saßen und Karten spielten. Er wandte sich nach rechts, streckte den Arm, die Pistole in der Hand.