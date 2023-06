von Bartholomäus von Laffert Man sagt, es gebe kaum eine schönere Insel als diese. Manche verlassen sie nie wieder

Liebe Schwester Sue,

(…) mein Körper ist gefangen, und doch ist meine Seele frei. Manchen mag das Leben mysteriös erscheinen, aber im Buddhismus geschieht alles nach den Gesetzen des Karma. Wenn den besten Menschen das Schlimmste widerfährt – und den schlimmsten nur Gutes, dann zweifeln wir. Aber vieles, was wir in diesem Leben erfahren, ist das Resultat von Taten aus dem vergangenen – und das, was wir in diesem Leben tun, beeinflusst die Zukunft. Deshalb sitze ich im Gefängnis, auch wenn ich das Verbrechen nie begangen habe.“

*

Am 24. Februar 2016 schreibt der Gefangene, dem sie die Nummer 590018 gegeben haben, diese Worte an die Frau, die ihm versprochen hat, bis zum Ende für die Wahrheit zu kämpfen. Seit einem Jahr sitzt der Mann namens Zaw Lin im Todestrakt des berüchtigten Bangkwang Prison in Bangkok.