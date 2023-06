von Antje Joel Yorkshire in den Siebzigern. Ein Serienkiller zieht durch die Region. Er hat es leicht. Die Polizei interessiert sich nicht allzu sehr für ihn. Denn er ermordet vor allem Prostituierte oder Frauen, die sie dafür hält. | Teil 6 der Reihe "Noir": Historische Fälle, gelesen von Jens Harzer

Fast ließen sie den Mörder noch einmal laufen.

Die beiden Beamten, die an jenem Freitagabend, dem 2. Januar 1981, auf Sittenstreife im Rotlichtbezirk der nordenglischen Stadt Sheffield sind, bemerken einen braunen Rover 3500 mit schwarzem Vinyldach. Der Wagen ist in einer Einfahrt geparkt. Drinnen sitzen eine junge Frau und ein Mann. Der ältere der Beamten, Robert Ring, ist sich sicher: Das können nur eine Prostituierte und ihr Kunde sein. Sie parken den Streifenwagen vor dem Rover. Scheinwerfer an. Der jüngere Polizist, Robert Hydes, steigt aus und schlendert zum Fahrerfenster.

„Ist das Ihr Wagen?“ – „Ja“, sagt der bärtige Mann am Steuer. „Name, Adresse?“ – „Peter Williams, 65 Dorchester Road, Canklow, Rotherham.“ Rotherham liegt zehn Kilometer von Sheffield. Jetzt hat auch Sergeant Robert Ring den Wagen erreicht. „Und wer ist sie?“ – „Meine Freundin.“- „Wie heißt sie denn?“– „Keine Ahnung, so lange kenne ich sie noch nicht.“

Die Frau ist die 24-jährige Olivia R. Verurteilt wegen Prostitution und frei auf Bewährung. Ring und Hydes lassen über Funk die Nummernschilder des Rovers checken. Sie gehören zu einem Škoda. Der ist auf einen anderen Namen registriert. Die Beamten nehmen das Paar wegen Verdachts auf Diebstahl fest und begleiten die Frau zum Streifenwagen. Für einen Augenblick bleibt der Fahrer allein zurück.

„Ich muss dringend pinkeln“, ruft er. Und verschwindet kurz in den Büschen.

Auf der Wache gibt Peter William Sutcliffe doch seinen richtigen Namen an. Und die richtige Adresse. Er wohnt in Bradford, eine gute Stunde von Sheffield entfernt. In Bradford wurden in den vergangenen Jahren drei Frauen ermordet. Zwei weitere wurden überfallen und haben gerade so überlebt. Keiner der Beamten glaubt, den lange gesuchten „Yorkshire Ripper“ vor sich zu haben. Aber da sind die Nummernschilder. Die Lügen bezüglich des Namens. Und das blau-rote, mehrfach geknotete Seil, das sie im Wagen gefunden haben. Zwei der Opfer wurden mit so einem Seil gewürgt.

Die Beamten entscheiden, Sutcliffe für 48 Stunden festzuhalten. Sie rufen auch bei der „Ripper-Einheit“ in Leeds an. „Peter William Sutcliffe?“, sagt der Kollege. „Der ist okay, den haben wir schon ein paarmal befragt.“