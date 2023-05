Joseph Colombo war ein New Yorker Mafiaboss. Sein Sohn tut alles, um sein Andenken zu bewahren. Ein Hausbesuch Von Tom Robbins

Christopher Colombo war neun Jahre alt, als sein Vater Joseph Colombo Senior niedergeschossen wurde. Der Vater war das Oberhaupt der Colombo Family, einem der fünf großen Mafia-Clans in New York City. Um die 200 Mitglieder soll Joe unter seinem Befehl gehabt haben. Die Familie verdiente an Glücksspiel und Sportwetten, an Nachtclubs und Frachtdiebstahl. Sie hatte ihre Finger im Baugewerbe und der Textilindustrie. Kam irgendjemand den Colombos in die Quere, wurde er zusammengeschlagen. Manchem widerfuhr auch Schlimmeres.