von Stephan Maus Der Clan der Reccos: Auf dem Meer sind sie die Herren. Hier nehmen sie sich, was sie wollen. Doch das Meer gibt nichts umsonst

Im 14. Jahrhundert brachte es ihr Vorfahre Niccolò de Recco aus Genua sogar bis zum Admiral der portugiesischen Flotte. Im Auftrag von König Alfons IV. segelte er über die Meere und entdeckte die Kanarischen Inseln.

Sechs Jahrhunderte später führen die Reccos ein bescheideneres Leben. Aber das Meer ist noch immer ihr treuer Verbündeter. Es versorgt sie zuverlässig. Vor allem aber verschlingt es sie nicht. Inzwischen leben sie schon seit sechs Generationen als erfolgreiche Fischer an der korsischen Westküste in Propriano.

Von der Gegend sagte der Schriftsteller Prosper Mérimée, sie sei die korsischste aller korsischen. Und die Reccos sind hier vielleicht die korsischste aller korsischen Familien. Stolz, mutig – und immer mitten im Auge eines tosenden Schicksalswirbelsturms.

Insgesamt elf Kinder bringt Mamma Micheline zur Welt, das erste wird 1927 geboren. Vier Töchter, sieben Söhne. Vater Jean nimmt die Jungs regelmäßig mit raus aufs Wasser. Früh weist er sie in alle Geheimnisse des Meeres ein. Er selbst hat seinen Preis an die Abgründe schon gezahlt: Der alte Recco ist nahezu taub, seit er in seiner Jugend mit seinen Freunden um die Wette getaucht ist.

Jean ist stolzer Besitzer eines traditionellen korsischen Fischerbootes, einer dieser kleinen Holzbarken in fröhlichen Farben und mit elegant geschwungenen Formen. Diesen sogenannten Pointu hat er auf den Namen „Notre Dame du Grand Retour“ getauft. In der streng katholischen Familie Recco heißt das ungefähr so viel wie: Die Mutter Gottes wird uns beim Fischen beistehen, und jede Rückkehr wird großartig sein.

Unaufhaltsam schiebt sich der Pointu der Reccos durch den Golf von Valinco, mal leuchtet sein klassisches Dreieckssegel in gleißender Sonne, mal verschwindet es für Stunden in undurchdringlichem Küstennebel. Was soll schon passieren? Schließlich sind die Reccos eins mit dem Meer, und ihre Rückkehr wird großartig sein.