Viktor Gjonaj bemerkte, dass manche Lottozahlen häufiger gezogen wurden als andere. Da kam ihm eine Idee Von Jeff Maysh

An einem Morgen im Juni 2017 parkte der Immobilienmakler Viktor Gjonaj seinen SUV vor einer kleinen Ladenzeile des Detroiter Vororts Sterling Heights. Gjonaj ging vorbei an einer Halal-Metzgerei und eilte in die Niederlassung der Michigan Lottery. Er war 1,96 Meter groß, trug italienische Designerschuhe, und sein dunkles, zurückgegeltes Haar glänzte im Neonlicht, als er sagte, er habe in der Daily-4-Lotterie gewonnen.

Seit 1981 finden die Ziehungen zweimal täglich statt. Gegen 13 Uhr und 19.30 Uhr wirbeln in einem großen, durchsichtigen Plastikbehälter mehrere von null bis neun nummerierte Tischtennisbälle, von denen vier gezogen werden. Die Michigan Lottery zahlt für vier Richtige bis zu 5000 Dollar aus.

Gjonaj besaß aber nicht nur einen Gewinnschein. Am Morgen, an dem er die Niederlassung betrat, hatte er 500 dabei.