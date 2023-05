„Mein Antrieb ist es, die Wahrheit zu finden. So gut das eben geht“

von Ingrid Eißele und Isabel Stettin Martin Schuster ist Ermittler für Sexualstraftaten. Ein Gespräch über Lügen, Geständnisse und die Kunst der Vernehmung

Herr Schuster, haben Sie sich je in einem Menschen getäuscht?

Nein, komplett geirrt habe ich mich nie.

Sie sind seit 13 Jahren Ermittler für Sexualstraftaten, haben Hunderte Opfer befragt und Hunderte Tatverdächtige vernommen und sich noch nie geirrt?

Ich würde nicht ausschließen, dass es passieren kann. Alles andere wäre arrogant. Aber vielleicht liegt es daran, dass ich nicht per se nur an das Gute im Menschen glaube. Mich wundert nach all den Jahren fast nichts mehr. Die Menschen, die bei einer Vernehmung vor mir sitzen, versuche ich ganz genau zu scannen und zu lesen.