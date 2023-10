von Tobias Schmitz Als Kampfsportler mag er es, Männer in einem Käfig zu vermöbeln. Was er weniger mag: ungefragt fotografiert zu werden

Es ist nur eine mittelgute Idee, einen Star zu fotografieren, ohne ihn vorher um Erlaubnis zu bitten. Noch schlechter ist die Idee, wenn es sich bei dem Star um einen ziemlich berüchtigten Kampfsportler handelt. Und so richtig blöd wird die Sache, wenn der Kämpfer frühmorgens um 5.20 Uhr aus einem Nachtclub in Miami Beach kommt. Tja, hinterher ist man immer schlauer. Conor McGregor jedenfalls ist so richtig schlecht drauf, als ihn ein Fan am 11. März 2019 vor dem Fontainebleau Miami Beach Hotel mit dem Smartphone fotografiert.