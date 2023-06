Jake Lloyd

von Tobias Schmitz Für sein erstes halsbrecherisches Rennen wurde der Schauspieler gefeiert. Das zweite aber stand in keinem Drehbuch

Am 17. Juni 2015 ist in Charleston County im US-Bundesstaat South Carolina ein 26 Jahre alter Mann in einem Nissan unterwegs. Schnell. Offenbar zu schnell. Als ihn die Polizei auffordert anzuhalten, gibt er Gas, beschleunigt seinen Wagen auf bis zu 117 Meilen pro Stunde, umgerechnet fast 190 km/h. Mehrere Streifenwagen folgen ihm über eine Strecke von 40 Kilometern. Ein Polizeivideo zeigt, wie der Raser auf der Interstate 95 sogar versucht, über den mittigen Grünstreifen zu entkommen, der die Highway-Spur von der Gegenfahrbahn trennt.