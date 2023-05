Ein prominenter Fall Shailene Woodley

© Morton County Sheriff's Department/Handout via REUTERS

von Justus Spitzer Die Schauspielerin ist nicht für Exzesse bekannt. Aber eines Tages muss sie in den Knast – für die gute Sache

Shailene Woodley möchte ein Zeichen setzen, als sie mit ihrer Mutter und einigen Freunden am 10. Oktober 2016 nach North Dakota reist. In der sonnigen Ödnis demonstriert die damals 24-Jährige mit 200 Menschen gegen die Dakota Access Pipeline, die hier gebaut wird, mitten in einem Reservat der Sioux, unter dem Lake Oahe hindurch, der wichtigsten Trinkwasserquelle der Region. Woodley dokumentiert alles live auf Facebook: Protestschilder schwingen durch die Luft, im Hintergrund hört man Woodleys eigenes Kampfgeheul.