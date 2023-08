von Ulrike von Bülow Die Schauspielerin sitzt am Steuer ihres Rolls-Royce, als ein Polizist sie anhält. Ihre Freude darüber hält sich in Grenzen

Der Wagen passt sehr gut ins mondäne Beverly Hills und natürlich auch zu ihr. Zsa Zsa Gabor ist eine Filmdiva der alten Schule, sie fährt einen weißen Rolls-Royce, in dem sie gern über den Rodeo Drive gleitet, zu Gucci und Pucci oder wie die Boutiquen dort alle heißen. Die Verkäufer mögen sie nicht besonders, weil sie häufig Kleider kauft, einmal anzieht und dann zurückgibt.

An diesem Mittwoch im Juni 1989 kommt sie gar nicht so weit: Zsa Zsa Gabor wird unterwegs von Paul Kramer angehalten, einem Officer der Beverly Hills Police, dem aufgefallen ist, dass ihr Nummernschild abgelaufen ist. Er stellt sein Motorrad ab, bittet Gabor um ihren Führerschein und bemerkt: ebenfalls abgelaufen. Kramer prüft, ob weitere Verstöße vorliegen, und entdeckt eine offene Flasche Jack Daniels im Wagen. Doch da erklärt ihm Gabor, sie habe keine Zeit für so etwas – und braust davon.