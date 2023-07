Krimiautor Bernhard Aichner in Insbruck.

von Dirk van Versendaal Der Thriller-Autor Bernhard Aichner mag weder Konflikte noch True Crime. Beides nimmt ihn zu sehr mit

Herr Aichner, plötzlichpassiert es: In Ihrer Sporttasche finden sich zwölf Kilo Kokain. Ein Zufall, eine Verwechslung. Was machen Sie mit dem Zeug?

Ich tät’s natürlich mitnehmen. Obwohl. Nein, keine Ahnung. Eigentlich bin ich ein Hosenscheißer. Ja, was mache ich jetzt?

Rita Dalek, die Heldin Ihres Thrillers „Der Fund“ von 2019, zögert nicht. Die Supermarktverkäuferin nimmt im Lager eine Bananen- und Kokskiste aus Kolumbien mit nach Hause, obwohl sie weiß, dass es ihr Todesurteil bedeuten könnte.

Das versteht man. Sie ist Mitte 50, und ihr Mann ist schwierig. Sie hat kein Geld. Sie wittert die Chance auf ein neues Leben.