Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen Till Lindemann. Laut Ermittlern geht es um mögliche Sexualdelikte sowie die Abgabe von Betäubungsmitteln durch den Rammstein-Sänger.

Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt nun gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann, wie eine Pressesprecherin dem stern bestätigt. Durch Strafanzeigen "nicht am etwaigen Tatgeschehen beteiligter Personen" sowie von Amts wegen sei ein Ermittlungsverfahren "wegen Tatvorwürfen aus dem Bereich der Sexualdelikte und der Abgabe von Betäubungsmitteln eingeleitet" worden, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft Berlin. Zuerst hatten der "Tagesspiegel" und die "Bild" berichtet.

Rockband Phallus, Feuer und die ewige Lust an der Provokation: Das sind Rammstein 1 von 13 Zurück Weiter 1 von 13 Zurück Weiter Sie sind Deutschlands wohl erfolgreichster kultureller Exportartikel: Rammstein feiert seit bald 30 Jahren weltweit Erfolge. Mehr als 20 Millionen Tonträger hat die Band seither verkauft, ihre Tourneen finden in riesigen Arenen statt - und sogar Regisseur David Lynch verwendete 1997 den Rammstein-Song "Heirate mich" in seinem Film "Lost Highway". Ihre Bühnenshows sind gigantische Spektakel, in denen Feuer und Pyrotechnik zum Einsatz kommen. Mehr

Till Lindemann weist Vorwürfe zurück

Lindemann hatte Vorwürfe gegen ihn am Donnerstag zurückgewiesen. Seine Interessen lässt er nun anwaltlich vertreten, wie die Berliner Rechtsanwälte Simon Bergmann und Christian Schertz bekanntgaben. "In den sozialen Netzwerken, insbesondere auf Instagram, Twitter und bei YouTube, wurden von diversen Frauen schwerwiegende Vorwürfe zulasten unseres Mandanten erhoben", hieß es in einer Mitteilung. "So wurde wiederholt behauptet, Frauen seien bei Konzerten von Rammstein mithilfe von K.o.-Tropfen beziehungsweise Alkohol betäubt worden, um unserem Mandanten zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können. Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr."