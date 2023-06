Im Februar sollen vier Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren eine 13-Jährige im schleswig-holsteinischen Heide angegriffen haben. Sie wurden verwarnt. Nun warten Sozialaufgaben auf sie.

Im Prozess um den Überfall auf eine 13-Jährige in Heide in Schleswig-Holstein hat das Amtsgericht Meldorf am Dienstag vier weibliche Jugendliche verwarnt. Sie müssen alle jeweils 50 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und als Gruppe ein Antigewalt- und Opferempathietraining absolvieren, teilte eine Sprecherin des Landgerichts Itzehoe mit. Die Verwarnung erfolgte wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Nötigung, Sachbeschädigung und Verletzung von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen.

Schläge und Demütigung gefilmt

Die Angeklagten im Alter von 14 bis 17 Jahren sollen das Mädchen am 21. Februar geschlagen und gedemütigt haben. Die Tat wurde per Smartphone gefilmt und im Internet verbreitet. Das Geschehen hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst. Die Verhandlung vor einem Jugendschöffengericht fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Drei von vier Angeklagten erklärten nach Angaben der Sprecherin den Verzicht auf Rechtsmittel. Für sie ist das Urteil rechtskräftig.