Sehen Sie im Video: Unfassbar dreist – Diebe klauen Computer bei Aldi.













In Melbourne, Australien haben zwei Männer in einer Aldi-Filiale zwei Computer im Wert von jeweils 650 Dollar gestohlen. Dabei gingen die Kriminellen besonders dreist vor.

Um die Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen, schoben die Männer ihre Beute einfach unter den Eingangstüren hindurch.

Nachdem die beiden Langfinger an der Kasse vorbeigegangen waren, konnten sie, beim verlassen des Supermarkts die teure Ware unbezahlt und unbemerkt mitnehmen.

Die Tat ereignete sich laut der zuständigen Polizei am 1. Januar diesen Jahres.

Da die Behörden die Täter bislang nicht ermitteln konnten, suchen sie jetzt auf Facebook mit Hilfe der Überwachungsbilder nach den dreisten Dieben.





