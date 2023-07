von Isabel Stettin Morgen fällt in Stuttgart das Urteil im Fall des Polizeiinspekteurs Andreas R., dem sexuelle Nötigung einer Kollegin vorgeworfen wird. Inzwischen solidarisieren sich Frauen bei der Polizei mit der Nebenklägerin.

Sie saß verborgen hinter einer Sichtschutzwand, den Blick in Richtung des Angeklagten Andreas R., man sah ihren Fuß wippen, ihre ineinander verknoteten Hände. Ihre Stimme war nur zu hören, wenn ihre Sprachnachrichten abgespielt wurden: an ihre Schwester, an einen Vertrauten. Nachrichten, in denen sie über ihre Scham sprach, über Druck, über ihre Angst um ihre berufliche Zukunft.