Eine romantische Strandhochzeit in den USA nahm ein schreckliches Ende. Nur fünf Stunden nach der Trauung fuhr eine betrunkene Autofahrerin in das Golfcart der Eheleute. Die Braut überlebte den Unfall nicht.

Es hätte einer ihrer glücklichsten Tage werden sollen. Doch die Hochzeit eines Paares aus dem US-Bundesstaat South Carolina nahm ein trauriges Ende.

Wie mehrere US-Medien berichten, hatten sich die 34-Jährige und der 36-Jährige am Freitag in Folly Beach nahe Charleston in einer romantischen Zeremonie am Strand das Ja-Wort gegeben. Rund fünf Stunden nach der Trauung verließ das frisch getraute Ehepaar die Feier in einem mit Dosen und einem "Just Married"-Schild geschmücktem Golfcart die Location. Begleitet wurden sie von seinem Schwager und seinem Neffen, von denen einer den Wagen fuhr.

USA: Betrunkene Autofahrerin rast in Golfcart von frisch getrauten Eheleuten

In einer Zone, in der nur 25 Meilen pro Stunde (also rund 40 km/h) erlaubt waren, wurden sie plötzlich von einem Toyota gerammt. Hinter dem Steuer des Mietwagens saß eine 25-jährige betrunkene Frau. Sie soll mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde in das Fahrzeug gerast sein. Durch den Aufprall wurde der Golfwagen rund 100 Meter weit geschleudert, überschlug sich dabei mehrere Male. Während die Braut noch am Unfallort starb, erlitt ihr Ehemann mehrere Knochenbrüche und eine Hirnverletzung. Auch der Schwager und der Neffe wurden schwer verletzt.

Die Mutter des Bräutigam richtete eine Spendenseite auf Gofundme ein, um für die Beerdigung ihrer Schwiegertochter und die Arztrechnungen ihres Sohnes aufzukommen. Dazu schrieb sie: "Im Krankenhaus wurde mir Arics Ehering in einer Plastiktüte ausgehändigt, fünf Stunden nachdem Sam ihn ihm an den Finger gesteckt hatte und sie sich gegenseitig ihr Gelübde vorgelesen hatten", schrieb sie. "Aric hat die Liebe seines Lebens verloren."

Die Unfallverursacherin wurde wegen Trunkenheit am Steuer, fahrlässiger Tötung und schwerer Körperverletzung angeklagt.

Quellen: Associated Press, CNN, Gofundme.com,