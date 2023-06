Cold Case in den USA Polizei löst Rätsel um "Trunk Lady": Tote Frau in Koffer nach mehr als 50 Jahren identifiziert

von Jessica Kröll Im Jahr 1969 fand die Polizei In den USA in einem Koffer hinter einem Restaurant eine Frauenleiche. Doch die Identität der "Trunk Lady", wie sie von den Ermittlern genannt wurde, konnte nie festgestellt werden. Bis jetzt.

Es war der 31. Oktober 1969, als in St. Petersburg im US-Bundesstaat Florida zwei Polizeibeamte in einem Waldstück hinter einem Restaurant einen großen schwarzen Koffer entdeckten. Als sie ihn öffneten, entdeckten sie darin eine in eine große Plastiktüte eingewickelte Frauenleiche, die ein Pyjama-Oberteil trug. Zeugen berichteten der Polizei damals, dass sie zwei Männer in einem Pickup ankommen und den Koffer auf das Feld stellen sahen, bevor sie wegfuhren.

Gerichtsmediziner entdeckten an ihr sichtbare Verletzungen am Kopf. Sie war mit einer Krawatte erwürgt worden. Da man das Opfer nicht identifizieren konnte, wurde sie auf dem örtlichen Friedhof begraben. Ihr Grabstein trug den Platzhalternamen "Jane Doe". Jahrelang suchten die Ermittler nach Vermisstenmeldungen, auf die die Beschreibung des Opfers passte, aber ohne Erfolg. Das Rätsel der "Trunk Lady", wie der Fall genannt wurde, war Gegenstand von Fernsehsendungen, Artikeln und Cold-Case-Konferenzen.

USA: Frauenleiche nach mehr als 50 Jahren dank DNA-Analyse identifiziert

Am 10. Februar 2010 wurde ihre Leiche im Rahmen der Bemühungen, unbekannte Opfer zu identifizieren, exhumiert. Vergeblich versuchte die Polizei eine DNA-Probe zu erhalten. Auch gelang es nicht, das Opfer anhand von Zahn- und Knochenproben zu identifizieren, weil die Proben zu stark beschädigt waren.

Erst Ende 2022 und Anfang 2023 griffen die Ermittler den Fall wieder auf und fanden eine Haarprobe, die nie untersucht worden war. Ein privates Labor konnte daraus ein DNA-Profil erstellen und war dann in der Lage, das DNA-Profil durch eine Genealogie-Datenbank laufen zu lassen. So konnten die Ermittler einige ihrer lebenden Verwandten ausfindig zu machen. Wie sich herausstellte hatte die Frau namens Sylvia June A., die im Alter von 41 Jahren verstarb, mehrere Kinder. Die Polizei nahm Kontakt zu einer Tochter auf, die zum Zeitpunkt ihres Verschwindens neun Jahre alt gewesen war.

Sie erklärte den Beamten, dass ihre Mutter damals von Tucson im US-Bundesstaat Arizona mit drei Kindern und ihrem Ehemann nach Chicago ging. Die Neunjährige und ihr elfjähriger Bruder blieben bei dem Vater aus einer früheren Ehe. Allerdings hatte ihr Ehemann, der 1999 verstorben war, sie nie als vermisst gemeldet.

Da die Polizei noch immer keine Hinweise auf den Täter hat und auch die anderen Kinder noch nicht ausfindig gemacht hat, hoffen die Ermittler jetzt auf neue Hinweise aus der Bevölkerung.

Sehen Sie im Video: Nach mehr als 30 Jahren haben Ermittler in Indiana einen "Cold Case" geknackt. DNA-Spuren halfen dabei, die Identität des sogenannten „I-65-Killers" festzustellen. Der Mann hatte drei Frau ermordet. Zudem werden ihm sexuelle Übergriffe vorgeworfen.

Quellen: Facebook, ABC News