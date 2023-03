von Jessica Kröll In den USA konnte jetzt ein Häftling das Gefängnis nach 34 Jahren als freier Mann verlassen. . Der 57-Jährige wurde ursprünglich zu einer Haftstrafe von 400 Jahren wegen bewaffneten Raubüberfalls verurteilt. . Doch die Staatsanwaltschaft kam zu dem Schluss, dass er die Tat nicht begangen hatte.

Es war die Aussage eines einzigen Zeugen, die Sidney Holmes vor 34 Jahren hinter Gitter brachte. Damals, im Sommer 1988, entdeckte ihn ein Mann am Steuer eines braunen Oldsmobile Cutlass aus den 1970er Jahren in Südflorida. Drei Wochen zuvor waren der Bruder des Mannes und eine Frau von Personen in einem ähnlichen Fahrzeug ausgeraubt worden. Der Mann erzählte seinem Bruder, dem Opfer, von dem Auto, und der wiederum informierte die Polizei. Die Beamten kamen Holmes schnell auf die Spur.

Bei besagtem Überfall in der Nähe von Fort Lauderdale am 19. Juni 1988 hatte ein Oldsmobile hinter dem Mann und der Frau angehalten. Zwei Personen näherten sich ihnen mit vorgehaltener Waffe und verlangten den Wagen. Im Auto der Verdächtigen verblieb nur der Fahrer, den die Opfer als "relativ klein und schwer" beschrieben. Zwar war Holmes zu der Zeit 1,80 Meter groß und wog 83 Kilogramm, dennoch wurde er festgenommen und 1989 zu einer Haftstrafe von 400 Jahren verurteilt.

Sidney Holmes aus den USA saß jahrzehntelang unschuldig in Haft

Im November 2020 wandte sich Holmes an die Conviction Review Unit, die mit dem Innocence Project of Florida zusammenarbeitet, einer Organisation, die unschuldig Inhaftierten zur Freiheit verhilft. Die Ermittler der Unit kamen zu dem Schluss, dass die Identifizierung von Holmes durch Augenzeugen wahrscheinlich eine Fehlidentifizierung war, die zum Teil auf die damals bei der Strafverfolgung übliche Praxis der Foto- und Live-Aufstellungen zurückzuführen war, die ihrer Meinung nach wissenschaftlich unzuverlässig war und den heutigen bewährten Verfahren widersprach.

Außerdem stellten sie fest, dass es – außer der fehlerhaften Identifizierung von Holmes als Verdächtigen – keine Beweise gab, die ihn mit dem Raub in Verbindung brachten. Eine zivile Untersuchung, die vom Bruder eines der Opfer eingeleitet worden war, hatte Holmes zum einzigen Verdächtigen gemacht. Allerdings beruhte die nur auf einigen Ähnlichkeiten zwischen seinem sehr gewöhnlichen Oldsmobile und dem von den Räubern benutzten Auto, so die Staatsanwälte. Bei der Untersuchung wurden Unterschiede zwischen den beiden Autos übersehen, so dass es sich wahrscheinlich um eine Verwechslung des Fahrzeugs handelte.

"Die Staatsanwaltschaft würde ihn heute aufgrund dieser Tatsachen nicht anklagen", erklärte die Staatsanwaltschaft von Broward County, Florida, am Montag in einer Erklärung. Und so stimmte ein Bezirksrichter zu, das Urteil gegen Sidney Holmes aufzuheben. Der konnte sein Glück kaum fassen, als er noch am selben Tag das Gefängnis als freier Mann verlassen konnte. "Ich habe die Hoffnung nie aufgegeben", sagte Holmes zu auf ihn wartenden Reportern. "Ich wusste, dass dieser Tag früher oder später kommen würde und heute ist der Tag."

