von Jessica Kröll Sie wollte ein unbeschwertes Leben im Luxus führen, doch dafür arbeiten wollte eine Influencerin aus den USA nicht. Stattdessen ergaunerte sie mit geklauten Identitäten Corona-Hilfen in Millionen-Höhe. Jetzt bekannte sich die 32-Jährige vor einem US-Gericht schuldig.

Privatjets, teure Hotels, Designer-Handtaschen und Luxuswohnungen – für ein Leben in Saus und Braus wurde eine 32-Jährige in den USA zur Betrügerin. Mit Hilfe von gefälschten Identitäten verschaffte sich Danielle M. aus Miami Corona-Hilfen in Höhe von rund 1,5 Millionen US-Dollar. Vor einem Bezirksgericht in Massachussetts bekannte sich die Influencerin jetzt schuldig.

Laut Anklage soll die gebürtige New Yorkerin mehr als zehn verschiedene Identitäten über das Online-Führerscheinportal von Massachusetts gehabt und andere Methoden angewendet haben, um von der Bundesregierung finanzierte Corona-Hilfen zu erhalten. Mit dem Geld charterte sie unter anderem im August 2020 einen Privatjet und flog von Florida nach Kalifornien, um dort unter falscher Identität in einem Luxushotel in West Hollywood zu übernachten. In einem anderen Fall nutzte sie die Identität eines Betrugsopfers, um eine Luxuswohnung in Florida zu mieten.

Influencerin aus den USA prahlte mit Luxus-Lifestyle auf Instagram

Einen Monat später mietete sie unter einer gestohlenen Identität einen Honda Civic, der in Miami zurückgelassen wurde. Darin befand sich ein Dokument des Arbeitsamtes von Florida, das auf ihren echten Namen ausgestellt war, so die Anklage. Auf die Schliche kamen ihr die Behörden jedoch erst Anfang 2021, als eine Frau aus Abington, Massachusetts, entdeckt hatte, dass ihre Identität gestohlen worden war. Jemand hatte in ihrem Namen einen Mietvertrag beantragt. Im Mai 2021 wurde die Betrügerin schließlich in einer Luxuswohnung in Miami verhaftet, wohin sie während der Pandemie gezogen war.

Mit ihrem verschwenderischen Lebensstil prahlte sie auf TikTok und Instagram, wo ihr 33.000 Menschen folgen. Dort zeigte sie sich in Designer-Klamotten mit kostspieligen Handtaschen, posierte vor teuren Autos oder zeigte sich in Luxusunterkünften.

Am Montag bekannte sich Danielle M. des Betrugs und schweren Identitätsdiebstahls für schuldig, wie das Büro der Staatsanwaltschaft Massachussetts mitteilte. Laut Gerichtsdokumenten ist sie gegen eine Kaution von 100.000 Dollar auf freiem Fuß und lebt in New York City unter Hausarrest. Außerdem muss sie eine elektronische Fußfessel tragen. Das Urteil soll am 27. Juni fallen.

Quellen: Büro der Staatsanwaltschaft Massachussetts, Reuters