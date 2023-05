Der Junge traf den Entführer mit der Steinschleuder an Kopf und Brust (Symbolfoto)

In den USA wurde ein kleines Mädchen von einem Mann angegriffen. Dieser wollte die Achtjährige offenbar entführen. Doch der ältere Bruder des Mädchens reagierte blitzschnell und schlug den Angreifer clever in die Flucht.

Ein 13-jähriger Junge aus dem US-Bundesstaat Michigan hat die Entführung seiner kleinen Schwester verhindert. Wie die Polizei am Montag der Nachrichtenagentur AFP bestätigte, versuchte ein 17-Jähriger die Achtjährige zu entführen, als sie gerade in ihrem Garten in der Kleinstadt Alpena Pilze sammelte.

USA: Junge verhindert Entführung seiner Schwester mit Steinschleuder

Der Angreifer hielt dem Mädchen den Mund zu, die Achtjährige setzte sich aber zur Wehr und konnte sich losreißen. In diesem Augenblick feuerte der 13-Jährige seine Steinschleuder ab und traf den Entführer am Kopf und an der Brust.

Der 17-Jährige konnte zunächst fliehen, wurde dann aber von der Polizei festgenommen. Die Polizei erklärte, der Jugendliche habe von den Steinschleuder-Schüssen verursachte Verletzungen aufgewiesen. Er wurde wegen versuchter Entführung angeklagt und soll nach Erwachsenenstrafrecht behandelt werden.