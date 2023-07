von Jessica Kröll Vor drei Jahren behauptete eine Influencerin in den USA, dass ihre Kinder beinahe entführt wurden. Doch wie sich herausstellte, war die Geschichte nur erfunden. Jetzt muss sie ins Gefängnis.

Eine Influencerin in den USA muss eine 90-tägige Haftstrafe antreten, weil sie die Öffentlichkeit über einen angeblichen Entführungs-Versuch ihrer Kinder angelogen hat. Katie Sorensen aus Petaluma, Kalifornien, hatte Tränen in den Augen, als sie im Dezember 2020 ihren Instagram-Followern in einem Video von dem Vorfall berichtete. In einem Bastelgeschäft sei sie von einem Latino-Pärchen verfolgt worden. Sie hätte mitbekommen, wie die beiden sich über das Aussehen ihrer Kinder unterhalten hätten. Die Fremden hätten ihr Angst gemacht.

Auf dem Parkplatz, so erzählte die 31-Jährige, hätte sie zunächst eines ihrer beiden Kinder auf dem Rücksitz ihres Autos angeschnallt, während das zweite im Kinderwagen blieb, der neben Katie stand und zwangsläufig kurz unbeobachtet blieb. Als die Mutter den Kopf hob, habe das unbekannte Paar plötzlich ganz nah bei ihr gestanden.

Schnell habe sie daraufhin das andere Kind aus dem Kinderwagen genommen und im Auto-Kindersitz platziert. Sie wolle mit dem Video andere Eltern darauf aufmerksam machen, wachsamer zu sein: "Ich glaube, dass wir gerade alle so abgelenkt sind von dem, was in der Welt passiert, dass wir vor allem darauf achten, dass Masken getragen werden und unsere Kinder sich nirgends anstecken", so Katie. "Da vergessen wir vielleicht die wichtigste Methode, für ihre Sicherheit zu sorgen, und die ist, sie immer nah bei uns zu haben und sich nicht wegnehmen zu lassen."

USA: Influencer-Mama muss wegen Falschaussage ins Gefängnis

Das Video verbreitete sich rasend schnell im Netz. Die Polizei sichtete Überwachungsmaterial. Auf diesem war auch ein Latino-Paar zu sehen. Doch die Angaben, die Katie Sorensen gegenüber den Beamten machte, unterschieden sich von ihren Aussagen im Video. Ein halbes Jahr später wurde plötzlich Anklage gegen die Mutter wegen Falschmeldung erhoben. Die Polizei war zu dem Schluss gekommen, dass sie ihre Geschichte nur erfunden hatte. Das Paar konnte im Gespräch mit den Beamten die Vorwürfe gegen sie entkräften. Gegenüber dem Nachrichtensender ABC erklärten die beiden, dass sie im Laden waren, um Weihnachtsschmuck zu kaufen. Zudem glaubten sie, dass Sorensens falsche Behauptungen rassistisch motiviert waren – auch, um mehr Follower zu generieren.

Im April dieses Jahres wurde die Mutter gegen eine Kaution von 100.000 Dollar in Gewahrsam genommen. Am Freitag wurde sie zu einer Gefängnisstrafe von 90 Tagen verurteilt. Außerdem muss sie ein Jahr lang den Sozialen Netzwerken fernbleiben und an einem Training zum Thema implizite Voreingenommenheit teilnehmen.

Quellen: Staatsanwaltschaft Sonomy County, ABC News