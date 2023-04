In den USA hat ein 24-Jähriger das Feuer auf seine Nachbarn eröffnet, nachdem ein Ball auf sein Grundstück rollte. Ein Mädchen und ihr Vater wurden verletzt, der Schütze nach zweitägiger Flucht verhaftet.

In Gastonia im US-Bundesstaat North Carolina hat ein Mann auf Kinder und ihre Eltern geschossen, nachdem ein Basketball auf sein Grundstück gerollt war. Einer Mitteilung des Gaston County Sheriff's Office zufolge wurden dabei mindestens zwei Menschen verletzt. Wie lokale und überregionale Medien berichten, handelt es sich bei den Verletzten um ein sechsjähriges Mädchen und ihren Vater.

Augenzeugen zufolge ereignete sich der Vorfall am vergangenen Dienstag im Süden der 80.000-Einwohner-Stadt. Demnach hatten einige Kinder aus der Nachbarschaft in einer Wohnsiedlung gemeinsam Basketball gespielt, als der Ball versprang und auf dem Grundstück eines 24-Jährigen landete. Als die Kinder ihn zurückholen wollten, hätte der Mann angefangen sie anzubrüllen. Eines der Kinder hätte dann seinen Vater geholt. Dieser hätte den erzürnten Anwohner zur Rede gestellt, was allerdings den Berichten zufolge für eine weitere Eskalation sorgte. Der Hausbewohner sei in der Folge hineingegangen und kurze Zeit später mit einer Schusswaffe wieder nach draußen gekommen. Im Anschluss habe er das Feuer auf seine Nachbarn eröffnet. Die Menschen hätten daraufhin versucht, sich in ihre Häuser zu retten.

Schießerei in den USA: Mädchen und Vater verletzt

Nicht alle konnten rechtzeitig aus der Schusslinie fliehen: Ein sechsjähriges Mädchen wurde von einer Kugel an der Wange getroffen. Sie hatte vergleichsweises Glück. Ihr Vater wurde dagegen in den Rücken getroffen und schwer an der Lunge verletzt. Er wird seither im Krankenhaus behandelt. Wie die Mutter des Mädchens zu Journalisten sagte, hatte die Familie nicht einmal etwas mit dem vorangegangenen Streit um den Basketball zu tun. Sie hätten draußen gegrillt, ihre Tochter wäre mit dem Rad gefahren, wird die Frau zitiert.

Der Schütze wiederum floh zunächst vom Schauplatz des Verbrechens und wurde in der Folge unter Hochdruck im Rahmen einer Öffentlichkeitfahndung von der Polizei gejagt. Am Donnerstag stellte er sich wiederum im rund 900 Kilometer entfernten Hillsborough County in Florida den Ermittlungsbehörden und wurde in Haft genommen. In der Nachbarschaft wurde die Festnahme mit Erleichterung aufgenommen. Der Tatverdächtige war offenbar erst vor einigen Wochen in sein Haus gezogen, hatte aber bereits mehrfach für Ärger gesorgt. Meistens, so heißt es, hätte er sich über spielende Kinder geärgert.

Quellen: Gaston County Sheriff's Office, CNN, WBTV

Bilder des Tages Kampf der Störche 1 von 112 Zurück Weiter 1 von 112 Zurück Weiter 21. April: Tauchen fürs Klima Kiel, Schleswig-Holstein. Die australische Meeresbiologin Angela Stevenson taucht an einer Seegraswiese in der Kieler Förde. Forscher des Geomar-Instituts legen neue Seegraswiesen in der Ostsee an, die zur Bindung von CO2 dienen. Mehr

In der Galerie: Die Bilder des Tages erzählen kleine und große Geschichten aus der ganzen Welt