von Jessica Kröll Einen schrecklichen Fund hat die Polizei in der US-Stadt Philadelphia gemacht. In einem Haus entdeckten sie einen sechsjährigen Junge, der nackt in einem Hundekäfig eingesperrt war. Die Eltern wurden verhaftet.

Es war gegen kurz vor 13 Uhr am Donnerstag, als die Beamten des Philadelphia Police Departments zu einem Haus gerufen wurden, weil Nachbarn Schreie gehört hatten. Am Einsatzort angekommen, fanden sie zwei nur halb bekleidete Mädchen im Alter von 3 und 5 Jahren vor, die weinend im Hinterhof eines Hauses umherliefen. Trotz Kälte und strömendem Regen trugen sie nur Windeln, keine Hemdchen, keine Hosen, keine Schuhe. Und sie schrien verzweifelt nach ihren Eltern.

Im Haus selbst fanden die Beamten dann auch noch einen sechsjährigen Jungen, der vollkommen nackt in einen Hundekäfig gesperrt war. Die Tür des Käfigs war mit einem Kabelbinder fixiert. Unklar ist, wie lange der Junge schon in diesem Käfig ausharren musste. Wie mehrere US-Medien berichten, wurden die Kinder zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Ebenfalls in dem Haus anwesend war eine 80-jährige Frau in einem Rollstuhl und ein 40-jähriges Familienmitglied. Die Frau wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. In dem Haus sollen auch noch zwei weitere Kinder leben, die zum Zeitpunkt des Polizeieinsatzes jedoch in der Schule gewesen sein sollen.

Die Polizei hat die 30-jährige Mutter und den 31-jährigen Vater unter anderem wegen Gefährdung des Kindeswohlergehens verhaftet.

USA: In Hundekäfig eingesperrter Junge soll an Autismus leiden

Wie Nachbarn dem Nachrichtensender NBC10 Philadelphia berichteten, soll es in der Vergangenheit immer wieder Polizeieinsätze an der Adresse des Paares gegeben haben. "Es wurde jedoch nie etwas unternommen", wird ein Nachbar zitiert. Ein anderer erzählt dem TV-Sender, er habe die Kinder oft unbeaufsichtigt herumlaufen sehen. Die Kinder sollen alle unter psychischen Problemen leiden. Der sechsjährige Junge soll unbestätigten Berichten zufolge an Autismus leiden.

Wie ein Polizeisprecher erklärte, arbeite die Polizei mit dem Gesundheitsamt zusammen, um sicherzustellen, dass die Kinder die Betreuung bekommen, die sie brauchten, während die Ermittlungen weitergehen.

Sehen Sie im Video: Ein fünffacher Vater postet ein Video, in dem er seine Kinder an einer Leine führt. Das Video sorgt für Empörung – aber auch viel Verständnis. Eine Psychologin und eine Mutter geben ihre Einschätzungen zur Leinen-Diskussion ab.

Quellen: NBC Philadelphia, NBC News