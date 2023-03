von Jessica Kröll Im US-Bundesstaat Pennsylvania hat die Polizei ein verschwundenes Mädchen aufgespürt. Um die Elfjährige zu finden, verfolgten sie die Spur ihres iPads. Das Kind erzählte den Beamten, dass sie von einem Mann mitgenommen wurde. Der sitzt nun im Gefängnis.

Dank der Geolokalisierung seines iPads gelang es der Polizei in den USA, ein vermisstes Mädchen aufzuspüren. Die Elfjährige aus Youngwood im US-Bundesstaat Pennsylvania wollte am Sonntag mit ihrem Fahrrad ihre Schwester besuchen. An einer Tankstelle machte sie Halt, stellte ihr Rad dort ab und ging in einen nahe gelegenen Lebensmittelladen. Dort traf sie auf einen Mann, der dem Mädchen eine Mitfahrgelegenheit in seinem Wagen anbot.

Audiostory Fallgeschichte Die Entführung der Kari Swenson

Wie die Staatsanwaltschaft von Westmoreland County in einer Mitteilung schreibt, konnten die Ermittler das iPad des Mädchens in einem Haus in der Nähe von Latrobe lokalisieren, rund 24 Kilometer entfernt von dem Geschäft. Als die Beamten die Elfjährige am Montag dort antrafen, erzählte sie ihnen, dass der 43-Jährige ihr angeboten hatte, sie mit dem Auto mitzunehmen. Aufnahmen aus einer Videoüberwachung des Ladens zeigten, wie der Mann mehr als 20 Minuten lang mit dem Kind sprach.

USA: Mann bestreitet, Elfjährige berührt zu haben

Laut Polizei fuhr er dann zunächst zu seinem Haus in South Greensburg, wo er den Wagen verließ, ins Haus ging und nach fünf Minuten zurückkehrte. Das Opfer erzählte der Polizei, der Mann habe ihr Bein gerieben und ihren Bauchbereich unter dem Hemd berührt, bevor sie ihn bat, sie zum Haus eines Freundes in Latrobe zu bringen.

Der Mann gab den Beamten gegenüber zwar zu, das Mädchen mitgenommen zu haben, bestreitet jedoch, sie berührt zu haben. Auch soll er den Polizisten gesagt haben, dass er früher ein schlechter Kerl war, aber dass er heute ein wiedergeborener Christ ist und zu Jesus gefunden hat. Der 43-Jährige wurde ins Westmoreland-Grafschaftsgefängnis gebracht. Eine Kaution wurde ihm verweigert.

Sehen Sie im Video: Dramatische Aufnahmen zeigen die Flucht einer Geisel aus ihrer einjährigen Gefangenschaft. Die Frau erreicht eine Tankstelle nur Sekunden vor ihrem mutmaßlichen Peiniger.

Quellen: Staatsanwaltschaft von Westmoreland County, ABC News