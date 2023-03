von Jessica Kröll In den USA ist ein Mädchen zwei Wochen nach ihrem Verschwinden wieder aufgetaucht. Die Polizei fand die 13-Jährige eingesperrt in einem Schuppen – mehr als 1700 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. Der mutmaßliche Entführer wurde festgenommen.

Ein Vermisstenfall in den USA fand jetzt ein glückliches Ende: Eine seit zwei Wochen verschwundene 13-Jährige aus dem US-Bundesstaat Texas wurde von der Polizei eingesperrt in einem Schuppen in North Carolina entdeckt – mehr als 1700 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. Offenbar wurde sie Opfer von Cybergrooming, bei dem Erwachsene im Internet Kinder gezielt manipulieren – oftmals mit sexuellen Absichten.

Ihren mutmaßlichen Entführer hatte der Teenager über Social Media kennengelernt, wie der Sheriff von Davidson County in einer Pressekonferenz am Montag mitteilte. Der 34-Jährige war in den Fokus der Ermittler geraten, nachdem die Mutter der Polizei Zugriff zu dem Account des Mädchens bei Instagram und einer Online-Spieleplattform gegeben hatte.

Teenager aus den USA wurde Opfer von Cybergrooming

Der Teenager und der Erwachsenen hatten über einen längeren Zeitraum gechattet, so erschlich sich der Mann das Vertrauen der Jugendlichen und brachte sie dazu, am 1. März ihr Zuhause in Dallas zu verlassen. Mit Hilfe von Überwachungskameras in der Nähe ihres Wohnhauses konnten die Ermittler herausfinden, dass der Mann die 13-Jährige mit seinem Auto abholte und zu seinem Wohnort nach Davidson County in North Carolina brachte.

Nach einem entsprechenden Hinweis der Beamten in Texas wurden die Ermittler in North Carolina tätig. Sie fuhren zur angegebenen Adresse, hielten den Mann an, als er gerade das Grundstück verlassen wollte. Kurz darauf fanden sie das vermisste Mädchen – eingesperrt in einem Schuppen. Das Grundstück, auf dem sich der Schuppen befand, gehörte einer Frau, die den Beamten erklärte, sie habe dem 34-Jährigen erlaubt, dort zu wohnen. Allerdings habe sich nicht gewusst, dass noch jemand bei ihm gewohnt habe.

Die Jugendliche wurde zu einer medizinischen Untersuchung zunächst in ein Krankenhaus gebracht, ehe sie wieder mit ihrer Familie in Dallas zusammengeführt wurde.

Der Mann wurde festgenommen und wird erst gegen die Zahlung einer Kaution in Höhe von 1,25 Millionen Dollar wieder freigelassen. Er wird nun wegen einer Reihe von Straftaten angeklagt, darunter Kindesentführung, Menschenhandel und Vergewaltigung einer Person unter 15 Jahren. Als er am Montagnachmittag vor Gericht erschien, wurde er von einem Richter darauf hingewiesen, dass ihm im Falle einer Verurteilung eine lebenslange Haftstrafe ohne Bewährung droht.

