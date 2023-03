von Jessica Kröll In den USA wurde 1978 eine Frau erschossen. Da ihre Identität ungeklärt blieb, stand auf ihrem Grabstein bislang nur der Name "Unbekannt". Dank umfangreicher DNA-Tests konnte sie nun identifiziert werden.

Mehr als vier Jahrzehnte tappten die Ermittler im Dunkeln. Am 15. November 1978 wurde in der kleinen Gemeinde Granby im US-Bundesstaat Colorado die Leiche einer Frau entdeckt. Ihr Körper lag unter Laub begraben an einer Waldstraße. Gerichtsmediziner stellten eine Schusswunde an der Schläfe fest. Sie schätzten, dass die Frau bereits einige Monate zuvor verstorben war und dass sie zwischen 19 und 27 Jahre alt war. Da sie offenbar niemand vermisste und ihre Identität nicht geklärt werden konnte, wurde sie auf einem Friedhof in Granby begraben. Die Aufschrift auf ihrem Grabstein: "Unbekannt".

Dank der beharrlichen Arbeit der Ermittler und fortschrittlicher DNA-Tests konnte das Rätsel um die tote Frau nun endlich gelöst werden, wie die Massachusetts State Police am Dienstag mitteilte. Bei der toten Frau handelt es sich um die 1950 geborene Patricia Ann T. Vor etwa zwei Jahren beauftragten die Behörden von Massachusetts ein privates forensisches Labor mit Sitz in Houston im US-Bundesstaat Texas. Mit Hilfe genetischer Genealogie konnten die Ermittler eine Verwandte der Frau im US-Bundesstaat Maryland ausmachen. Die Polizei kontaktierte die Frau, die sie wiederum zu dem erwachsenen Sohn des Opfers führte. Ein Vergleich seiner DNA und der DNA der Toten ergab eine 100-prozentige Übereinstimmung.

USA: Polizei ermittelt weiter in Cold Case

Wie sich herausstellte, war der Sohn damals fünf Jahre alt, als seine Mutter verschwand. Diese war zu jenem Zeitpunkt seit gut einem Jahr mit einem Mann verheiratet, der den Jungen am 8. August 1978 bei einem Bekannten in Massachusetts absetzte. Er habe seine Mutter nie wieder gesehen und nie wieder etwas von dem Mann gehört, erklärte der Sohn der Polizei. Der Ehemann habe seine Frau auch nie als vermisst gemeldet, wie es heißt. Er starb 1996 in einem Staatsgefängnis in Massachusetts, wo er unter anderem wegen Vergewaltigung und Körperverletzung einsaß.

Die sterbliche Überreste von Patricia Ann T. sind seit Jahrzehnten auf einem Friedhof in Granby im US-Bundesstaat Colorado begraben. Auf ihrem Grabstein steht als Name "Unbekannt". © Massachusetts State Police

Trotz seines Todes will die Polizei gegen ihn ermitteln und mit Menschen sprechen, die das Opfer zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben kannten, besonders aber während der Zeit, als sie mit ihm verheiratet war. Haare, die auf dem Körper von Patricia Ann T. geborgen wurden, werden nun auf DNA analysiert.

Quelle: Massachusetts State Police