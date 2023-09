Ein Strauß Blumen und eine Kerze stehen an einer Mauer vor dem Kinder- und Jugendhilfezentrum in Wunsiedel

Im Fall der in einem Kinderheim im oberfränkischen Wunsiedel getöteten Zehnjährigen sind die Ermittlungen abgeschlossen. Mit einem Ergebnis, das fassungslos macht.

Fünf Monate nach dem gewaltsamen Tod eines zehn Jahre alten Mädchens in einem Kinderheim in Oberfranken sind die Ermittlungen abgeschlossen. Verantwortlich für den Tod des Kindes ist nach Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft ein elf Jahre alter Junge, der ebenfalls in dem Heim in Wunsiedel lebte. Er kann aber wegen seines Alters dafür nicht bestraft werden.

Einbrecher soll Mädchen in Wunsiedel vergewaltigt haben

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, ist in dem Fall aber gegen einen 25 Jahre alten Mann Anklage erhoben worden – er soll das Mädchen vergewaltigt haben. Der Deutsche soll Anfang April in das Kinderheim eingebrochen und dabei zufällig auf das Mädchen getroffen sein. Er habe die Zehnjährige vergewaltigt und die Anlage anschließend wieder verlassen, hieß es.

"Eine Beteiligung an der Tötung des zehnjährigen Mädchens ist dem Angeschuldigten nicht nachzuweisen", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Ermittlungen hätten den Verdacht erhärtet, dass der elfjährige Junge das Mädchen umgebracht hat, nachdem der 25-Jährige das Heim verlassen hatte. Es soll zwischen den Kindern zum Streit gekommen sein.

Die Zehnjährige war Anfang April tot in ihrem Zimmer in der Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung in Wunsiedel gefunden worden. Sie starb nach Polizeiangaben durch Gewalteinwirkung am Hals.

Der nun angeklagte Mann war wegen am Tatort gefundener Spuren bereits Ende April in Untersuchungshaft gekommen. Er soll laut Polizei seit Jahresbeginn 2022 mehrere weitere Einbrüche begangen haben.